윤지성, 생애 첫 단독 팬미팅 성료…亞 팬미팅 투어 포문

가수 윤지성이 생애 첫 단독 팬미팅을 성료했다.



윤지성은 지난 23~24일 양일간 블루스퀘어 아이마켓홀에서 열린 첫 번째 국내 단독 팬미팅 '2019 윤지성 1st FAN MEETING : Aside in Seoul'을 시작으로 아시아 팬미팅 투어의 화려한 포문을 열었다.



솔로 가수로서는 처음 개최하는 팬미팅인 만큼 윤지성은 그간 워너원으로 활동하며 아낌없는 사랑을 보내준 팬들을 위한 다채로운 콘텐츠로 무대를 가득 채웠다.



이날 윤지성은 솔로 데뷔 앨범의 수록곡 '또 웃기만 해'로 오프닝을 열었다. 이어 'CLOVER', 'In the Rain', '왜 내가 아닌지', '쉼표', '바람같은 너'까지 첫 솔로 앨범에 수록된 전곡을 라이브로 소화했다.



83초 동안 38개의 질문에 답하는 '윤지성 튜토리얼' 코너도 마련, 윤지성은 본인과 관련된 TMI를 대방출하며 웃음을 안겼다. 특히, 그룹 워너원으로 함께 활동한 김재환, 이대휘가 깜짝 게스트로 등장해 팩트 체크를 하는 시간도 가졌다.



또한, 윤지성은 최근 발표한 첫 솔로 앨범 'Aside(어사이드)' 작업기와 근황을 전하는 '솔로 가수 윤지성', 팬들이 상상한 것이 현실이 되는 '미리보는 전지적 밥알 시점', 팬들이 보낸 음성 메시지로 이야기를 나누는 '윤지성의 밥알 더 라디오' 등의 다양한 코너들로 팬들과 소통했다.



윤지성은 내달 2일 마카오를 시작으로 대만, 싱가포르, 말레이시아, 도쿄, 오사카, 방콕 등 총 7개국 8개 도시를 돌며 아시아 팬미팅 투어를 이어나갈 예정이다.



한편, 윤지성은 지난 20일 첫 솔로 앨범 'Aside'를 발표하고 활발한 활동을 펼치고 있다.



