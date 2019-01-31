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반크 "김복동 할머니 못다 한 꿈 세계에 알리자"

권태훈 기자 rhorse@sbs.co.kr

작성 2019.01.31 09:47 조회수
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기사 대표 이미지:반크 "김복동 할머니 못다 한 꿈 세계에 알리자"
사이버 외교 사절단 반크는 지난 28일 "끝까지 싸워달라"는 말을 남기고 소천한 김복동 할머니의 못다 한 꿈을 세계에 알리는 활동에 나선다고 31일 밝혔습니다.

반크는 일본군 위안부를 세계에 알리는 5개의 영상과 김복동 할머니의 꿈이 담긴 디지털 세계지도(wisdom.prkorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4&category=001)를 SNS를 통해 다시 배포할 계획입니다.

영상은 '세상을 변화시키는 위대한 날갯짓, 일본군 위안부'(한국어:youtu.be/My6QxVPe01k, 영어:youtu.be/3KfcTM1lU0w), '소녀이야기'(한국어:youtu.be/pRyaKkG3hVo, 영어:youtu.be/a1R51813fH8, 중국어:youtu.be/wA0nwPZ5wcM, 일본어:youtu.be/wA0nwPZ5wcM), '2차대전 일본정부의 전쟁범죄와 인권유린, 일본군 위안부'(한국어:www.youtube.com/watch?v=GMlrkwMEMbg, 영어:youtu.be/66TCCp652zs) 등입니다.

또 '미국으로 간 일본군 위안부 소녀상'(한국어:youtu.be/-qdoor_BTQ0, 영어:youtu.be/-Z51UTIxk5U?list=UU8ntMZ29Ii4OfZnDmJaSUpw), '다음은 일본 차례입니다'(한국어:youtu.be/J-KHs3S3dhY, 영어:youtu.be/-Z51UTIxk5U?list=UU8ntMZ29Ii4OfZnDmJaSUpw)입니다.

반크는 지난 2015년 8월부터 '세상을 바꾼 영웅'으로 김복동 할머니를 선정해 영문 세계지도 1만부를 제작해 전 세계 청소년들에게 알려왔습니다.

김복동 할머니는 1993년 유엔에 일본군 '위안부' 문제를 알린 것을 시작으로 미국, 유럽 등 세계 곳곳에서 일본군 위안부 피해 사실을 용기 있게 증언했습니다.

(사진=반크 제공/연합뉴스)  
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