경기도 화성의 한 원룸에서 남녀 2명이 흉기에 찔려 1명이 숨졌습니다.



27일 오후 9시 30분께 경기도 화성시 동탄의 한 원룸에서 A(38·여) 씨와 B(41·남) 씨가 흉기에 찔려 쓰러진 채 발견됐습니다.



경찰은 "흉기에 찔렸다"는 B 씨 신고를 받고 출동해 이들을 발견하고 병원으로 옮겼지만 A 씨는 사망했다.



B 씨도 위중한 상황인 것으로 전해졌습니다.



경찰은 탐문수사 등을 통해 A 씨의 지인인 C(41) 씨를 용의자로 특정하고 추적하던 중 용인 함박산 인근에서 가로수를 들이받고 멈춰선 C 씨의 투싼 차량을 발견했습니다.



경찰은 C 씨가 범행 이후 도주하다가 가로수를 들이받은 뒤 차량을 버리고 달아난 것으로 보고 밤새 헬기 1대와 경력 5개 중대를 동원해 C 씨의 행방을 쫓았지만, 검거에는 실패했습니다.