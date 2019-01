양요섭, 디지털 싱글 깜짝 발표 "멤버들 향한 마음 담았다"

가수 양요섭이 군 입대를 앞두고 새로운 싱글 앨범 발매를 발표한다.



23일 소속사 어라운드어스는 양요섭이 24일 오후 6시 디지털 싱글 앨범 [20 Full Moons]를 발매한다고 전했다.



디지털 싱글 [20 Full Moons]은 'With You', 'Moonlight' 등 총 2곡으로 전곡 양요섭의 자작곡으로 스무 번의 보름달이 지나면 돌아오겠다는 앨범 명처럼, 자신의 방법으로 소중한 사람들에게 잠시 동안 떨어져 있겠다는 아쉬운 마음을 담아냈다.



첫 번째 수록곡 'With you'는 양요섭만의 감미로운 보컬과 감성적인 하모니가 인상적인 발라드. 10년동안 자신의 옆자리를 지켜왔던 하이라이트 멤버들에게 하고 싶은 말이 담겨진 곡으로 듣는 이들의 귀와 가슴을 적실 것이다.



이어, 두 번째 수록곡 'Moonlight'는 달콤한 멜로디에 겹겹이 쌓은 화음과 그의 청량한 목소리가 매력적으로 어우러지는 팝 장르. 달빛이 환한 어느 밤, 막 사랑이 시작되고 있는 한 사람의 벅찬 고백으로 달콤한 선율이 기분 좋은 미소를 자아낸다.



특히 발매 당일인 24일은 양요섭의 군 입대 날로 그의 진심이 담긴 디지털 싱글 앨범이 팬들에게 더욱 소중한 선물이 될 것이다.



한편, 양요섭의 디지털 싱글 앨범 [20 Full Moons]는 24일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개될 예정이다.



사진 제공=어라운드어스



(SBS funE 강경윤 기자)