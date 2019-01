美 국무부, 북미고위급회담 금주 개최 여부에 "발표할 것 없다"

미국 국무부는 14일(현지시간) 2차 북미 정상회담 준비를 위한 북미 고위급 회담 개최 일정과 관련, 현재로선 "발표할 회담이 없다(We have no meetings to announce)"는 조심스러운 입장을 밝혔습니다.



마이크 폼페이오 미 국무장관과 김영철 북한 노동당 부위원장 겸 통일전선부장 라인의 북미 고위급 회담이 이르면 이번 주 열릴 것으로 알려진 가운데 최종 확정이 될 때까지 신중한 대응을 하는 차원으로 보입니다.



또 백악관도 즉각적인 논평을 내놓지 않았다고 로이터통신이 전했습니다.



폼페이오 장관은 당초 8∼15일 중동 순방 일정을 소화할 계획이었으나, 가족 장례식 참석 문제로 마지막 방문국인 쿠웨이트 일정을 연기하고 이날 조기 귀국길에 오른 상태이며 16∼17일에는 워싱턴DC에서 재외공관장 회의가 잡혀 있습니다.



다만 공관장 회의에는 폼페이오 장관이 전체 일정을 다 참여하지는 않을 수 있는 것으로 전해졌습니다 이와 관련, 국내 일부 언론은 폼페이오 장관이 17∼18일 김 부위원장과 워싱턴DC에서 회담을 갖기로 하고 최종 조율 중이라고 보도했습니다.



'폼페이오-김영철 라인'은 지난해 5월 말 뉴욕에서 고위급 회담을 갖고 6·12 싱가포르 회담 조율에 나선 바 있으며 당초 지난해 11월 8일 뉴욕에서 다시 회담을 가질 예정이었으나 북측이 갑자기 연기를 통보되면서 막판에 무산됐습니다.



지난해에 이어 김 부위원장이 백악관을 방문, 도널드 트럼프 미 대통령과 면담을 하고 김정은 북한 국무위원장의 친서를 다시 전달할지도 주목됩니다.



(사진=미국 국무부 제공/연합뉴스)