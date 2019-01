뮤지션 지코(ZICO), 홀로서기 나선다…신인 발굴 및 제작 본격화

프로듀서 겸 아티스트 지코(ZICO)가 본격적인 홀로서기 행보를 시작한다.



지코는 엔터테인먼트사 'KOZ Entertainment(케이오지 엔터테인먼트)'를 설립하고 새로운 도약을 위해 나선다.



'KOZ Entertainment'는 King Of the Zungle의 약자로, 자신이 만든 음악적 생태계인 '정글'에서 최고의 위치를 차지하기 위해 항상 노력하겠다는 포부를 담고 있다.



'King Of the Zungle(킹 오브 더 정글)'이라는 본인의 아이덴티티를 내건 만큼 이루고자 하는 목표도 확고하다.



지코는 본인의 음악적 역량의 성장은 물론 실력 있는 아티스트를 발굴하고 개발하는 데도 힘쓸 예정이다. 외부 프로듀싱에도 적극적으로 나서며 2019년에는 본업인 가수 이외에 제작 프로듀서로도 활동 영역을 넓혀나갈 전망이다.



그간 그룹 블락비의 리더 겸 프로듀서로, 또한 국내를 대표하는 남자 솔로 아티스트로 활발한 활동을 펼쳐온 지코는 지난 8년간 쌓아온 경험과 노하우를 바탕으로 직접 회사의 전반적인 방향성을 진두지휘해나갈 예정이다.



2011년 블락비로 데뷔한 지코는 그룹 활동과 더불어 솔로 가수, 프로듀서로 활약을 겸했다. 자신만의 크루를 구축하고, 다양한 컬래버레이션 작업을 통해 차곡차곡 아티스트 면모를 다져왔다.



뿐만 아니라 '터프 쿠키', '유레카', 'Artist', '너는 나 나는 너', '오만과 편견' 등 장르를 뛰어넘는 폭넓은 스펙트럼을 보여주며 다양한 연령층에게 사랑받았다.



이처럼 지코는 현재에 안주하지 않고 뮤지션으로서 늘 끊임없이 진일보해왔다.



힙합을 주 무기로 자유로운 음악 활동을 펼쳤고, 발표하는 신곡마다 음원차트를 섭렵했다. 덕분에 각종 가요시상식에서도 상을 휩쓸었다.



최근에는 성공적으로 단독 월드투어를 개최하며 대체불가한 글로벌 아티스트로서도 입지를 다졌다.



솔로 아티스트로 완벽하게 성장한 지코가 KOZ 엔터테인먼트 설립을 통해 어떤 활약을 보여줄지 귀추가 주목된다.



한편, 지코는 현재 새 앨범을 준비 중이다.



