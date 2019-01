찰리 푸스, 에이핑크 박초롱 커버곡에 반했다…"와우 누구야?"

세계적인 싱어송라이터 찰리 푸스가 자신을 곡을 커버한 무대를 선보인 에이핑크 박초롱에게 관심을 보였다.찰리 푸스는 지난 6일(한국 시각) 에이핑크 팬이 올린 박초롱의 콘서트 솔로 무대 영상을 자신의 트위터 계정에 리트윗하며 칭찬했다. 그는 "와우 누구야?(Wow who is that)"라고 남기며 감탄했다.박초롱이 선보인 곡은 찰리 푸스의 2집 '보이스노트'(Voicenotes)의 수록곡 'Done For Me'.찰리 푸스의 감성적인 곡을 박초롱은 고혹적인 댄스와 함께 편곡해 몽환적인 보컬로 소화해 리스너들의 귀를 사로잡았다.(SBS funE 강경윤 기자)