'더 팬 스페셜' 카더가든 셀프캠 공개…"금전적으로 어려웠다"

카더가든과 황예지가 색다른 모습을 공개했다.



4일 밤 방송된 SBS '더 팬 스페셜-비하인드 스테이지'(이하 '더 팬 스페셜')에서는 3라운드에서 황예지와 붙은 카더가든이 'Stand by your man'을 커버했다.



카더가든은 "수입이 0원만 아닐 뿐이지 사실 금전적으로 어려웠다"며 "내 음악이 돈이 안 되나? 사람들이 내 음악을 위해 지갑을 열지 않는구나 라고 안 순간 힘들었다"고 밝혔다.



3라운드 경연 무대에서 카더가든은 미발표곡인 '그대 나를 일으켜주면'을 열창해 황예지를 이기고 다음 라운드에 진출했다.



무대를 마친 카더가든은 "예지 씨의 무대보다 제 노래가 경연에 조금 더 어울리는 곡이 아니었나 생각한다. 그래서 운이 좋았던 것 같다"며 "꼭 다시 올라오셨으면 좋겠다"고 말했다.



황예지는 "탈락후보라고 해서 탈락한 건 아니니까 열심히 하겠다"고 전했다. 이어 황예지는 JYP 연습실에서 셀프카메라를 다시 켰다.



황예지는 "제가 연습 중 쉬는 시간에 피아노 치는 것을 좋아한다. 그런데 피아노를 배운 적이 없다. 그래서 잘 치시는 분이 보면 웃으실 수도 있다"며 수줍게 피아노 실력을 공개했다.



David Guetta의 '2U'를 치던 황예지는 작은 실수를 하자 "아니야. 다시"라며 귀여운 모습을 보였다. 또한 피아노에 엎드려 "할 수 있다"라고 중얼거리는 등 경연 준비로 힘들어 하는 모습을 공개했다.



한편 카더가든은 "듣거나 부를 때 행복해지는 곡이라서 이 노래의 팬이 됐다"며 드라마 '밥 잘 사주는 예쁜 누나'의 OST인 'Stand by Your Man'을 불렀다.



(SBS funE 조연희 에디터)