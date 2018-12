"여러분 위한 곡"…방탄소년단 지민, 첫 자작곡 '약속' 공개

방탄소년단 지민이 자작곡 '약속'을 공개했다.지민은 31일 방탄소년단 공식 SNS에 "여러분 오래 기다리셨죠? 드디어 저의 자작곡을 공개하게 되었습니다. 저를 위한 곡이지만 여러분을 위한 곡기도 합니다"라며 자작곡 '약속'의 음원을 공개했다.지민은 또 "처음이기도하고 미숙하지만 많이 들어주세요"라고 첫 자작곡 공개에 설레는 마음을 드러내며 "기다려주신 아미 여러분 감사합니다"라고 팬들에게 고마움을 전했다.지민이 말한대로 그가 작사, 작곡을 모두 스스로 한 '자작곡' 발표는 이번이 처음. 공개된 '약속'은 어쿠스틱 기타 사운드와 지민의 감성적인 목소리가 잘 어울리는 곡이다.또 이번 '약속'의 표지 사진은 방탄소년단 멤버 뷔가 직접 촬영했다. 대표 사진에는 지민이 바다를 바라보며 두 팔을 양쪽으로 뻗은 뒷모습이 담겼다. 노래와 사진의 분위기가 잘 맞아떨어진다. 지민은 "Special Thanks to V , Best photographer"라는 글로 뷔의 사진 촬영에 고마운 마음을 드러냈다.[사진=방탄소년단 블로그](SBS funE 강선애 기자)