엑소·BTS·워너원까지, 역대급 라인업 '2018 SBS 가요대전'…최고의 1분은 '시발점' 송민호

엑소, 방탄소년단, 워너원 등 역대급 라인업을 자랑한 '2018 SBS 가요대전'이 연말 대미를 화려하게 장식했다.지난 25일 오후 5시 30분부터 서울 고척스카이돔에서 210분간 생방송으로 진행된 '2018 SBS 가요대전'은 전현무와 조보아가 진행을 맡은 가운데, 방탄소년단, 엑소, 워너원, 트와이스, 블랙핑크, 레드벨벳, 위너, 세븐틴, 비투비, 에이핑크, 선미, 몬스타엑스, NCT, 아이콘, 마마무, 모모랜드, 여자친구, 갓세븐, 스트레이키즈, 더보이즈, (여자)아이들 등 20여개 팀이 한 자리에 모여 환상적인 무대를 선사했다.매년 새로운 부제로 관심을 모아온 '가요대전'의 올해 슬로건은 '더 웨이브(THE WAVE)'였다. 방탄소년단을 중심으로 한류 가수들의 인기가 전 세계적으로 그 어느 때보다 드높았던 한해였던 만큼, '한류 열풍'에 주목한 것. '가요대전'은 역대급 라인업과 더불어 한류의 과거, 현재, 미래를 아우르는 '가요대전' 한정 스페셜 스테이지와 올 한해 아티스트들의 활약상을 한 번에 살펴볼 수 있는 다채로운 무대들로 시청자들의 크리스마스를 풍성하게 만들었다.'가요대전'은 먼저 'NEW WAVE' 섹션으로 스트레이키즈, 더보이즈, (여자)아이들, 모모랜드 등 올 한해를 뜨겁게 보낸 신예들의 무대로 축제의 시작을 알렸다. 레드벨벳, 아이콘, 에이핑크의 무대에 이어 선배 아이돌들의 히트곡 커버 무대도 펼쳐졌다. 'NEWTRO WAVE'에서는 레드벨벳과 트와이스가 콜라보로 S.E.S.의 'Dreams come true'를, 몬스타엑스, 세븐틴, 워너원은 2PM의 'Again & Again' 무대를 커버한 '가요대전' 한정판 무대로 새로운 복고 스테이지를 꾸몄다.또한, 여자친구는 '여름여름해'를 '겨울겨울해'로 개사한 센스 있는 겨울 무대를 꾸몄다. 엑소의 백현, 첸, 찬열, 디오는 그랜드 피아노가 놓인 무대에 화이트 정장 차림으로 등장해 '12월의 기적'을 불러 연말 분위기를 한껏 끌어올렸다.'가요대전'의 1부 엔딩은 힙합으로 마무리됐다. 'LEGENDARY WAVE'를 통해 한국 힙합의 원조, 타이거JK, 윤미래, 비지가 1부 엔딩을 장식했다. 뒤이어 마마무 문별, 에이핑크 보미, 여자친구 은하, 트와이스 다현은 빅뱅의 '꽃길' 커버 무대로 2부의 시작을 알렸다.'GLOBAL WAVE' 섹션에서는 갓세븐 JB, 워너원 김재환, 위너 강승윤, NCT 도영, 세븐틴 도겸 등 그룹의 대표 보컬들이 등장했다. 이들은 영화를 통해 세대를 초월한 인기를 모은 퀸의 'DON'T STOP ME NOW'를 선보이며 가창력이 돋보이는 무대를 연출해 시선을 사로잡았다.한편, 이 날 시청률 9.4%(닐슨코리아, 수도권 집계 기준)로 '최고의 1분'을 차지한 주인공은 '가요대전'에서 솔로 신곡 '시발점' 무대를 최초 공개한 위너 송민호였다. 화려한 노란색 의상을 입고 등장해 독보적인 카리스마로 무대를 장악한 송민호는 시선을 사로잡았고, 뒤이어 솔로곡 '아낙네'까지 선보였다. 이어 위너 멤버들과 선보인 '밀리언즈'로 분위기를 끌어올렸다.최초 공개는 이 뿐만이 아니었다. 세븐틴은 일본 데뷔 타이틀곡 'CALL CALL CALL!'의 한국어 버전을 '가요대전'에서 처음으로 공개해 팬들의 관심을 집중시켰다.올해 최고의 한 해를 보낸 글로벌 스타, 방탄소년단의 무대도 이어졌다. 전 세계인을 매료시킨 방탄소년단은 '가요대전'에서 6곡의 히트곡을 메들리로 선보이며 인기를 입증했다. 방탄소년단은 이 날 데뷔곡 'No more Dream'을 시작으로, '상남자', '쩔어', '불타오르네', 'DNA', '아이돌' 등을 총망라하며 화려한 퍼포먼스로 콘서트장을 방불케 하는 무대를 선보였다.이 날 '가요대전'의 엔딩은 엑소가 장식했다. 엑소는 'Love Shot'과 'Tempo'로 고척돔의 열기를 최고조로 이끌었다. 엑소는 오토바이를 활용한 무대 디자인, 세련된 퍼포먼스까지 완벽한 마무리로 '2018 SBS 가요대전'의 대미를 장식했다.닐슨코리아에 따르면, '2018 SBS 가요대전'은 '2049 시청률' 5.1%로 이 날 방송된 지상파, 종합편성채널, 케이블 채널의 전 프로그램을 통틀어 시청률 1위에 오르며 화제성을 입증했다. 가구 시청률은 7.4%, 최고 9.4%(수도권 2부 기준)까지 치솟았다.한편, 올해 '가요대전'으로 축제의 포문을 연 SBS는 오는 28일(금) '연예대상', 31일(월) '연기대상'을 통해 2018년 시청자들의 많은 사랑을 받은 SBS 프로그램들과 드라마들을 되짚어보며 한 해를 총정리한다.(SBS funE 강선애 기자)