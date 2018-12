최고의 라인업 'SBS 가요대전' 관전포인트…"한류주역의 특급 콜라보"

성탄절 '2018 SBS 가요대전'의 화려한 막이 오른다.



'2018 SBS 가요대전'이 25일 오후 5시 30분 서울 고척스카이돔에서 전현무와 조보아의 진행으로 생중계된다. 이에 역대급 화려한 별들의 잔치가 될 'SBS 가요대전'의 관전 포인트를 짚어 보았다.



▶ 올해 다시 보지 못할 '최고의 라인업'!!



'THE WAVE'를 주제로 열리는 '2018 SBS 가요대전'은 '방탄소년단', 'EXO', 'Wanna One', '레드벨벳', 'WINNER', '에이핑크', '선미', '몬스타엑스', 'NCT', '세븐틴', '비투비', '트와이스', '블랙핑크', 'iKON', '마마무', '모모랜드', '여자친구', 'GOT7' 등 전 세계적으로 K-POP 열풍을 이어가고 있는 최고의 인기 가수들이 총출동해 시선이 집중된다. 시청자들이 보고 싶어하는 대세 가수들이 한 자리에 모이는 2018년 마지막 무대가 될 전망이다.



▶ 새로움x복고…다채로운 개성이 담긴 '뉴트로' 무대!



'2018 SBS 가요대전'에서는 새로운 복고, '뉴트로' 무대를 선보인다. 대세 걸그룹 레드벨벳과 트와이스가 '가요대전'만을 특급 콜라보를 성사, 여자 뉴트로 스페셜 스테이지를 공개한다. 이어 몬스타엑스와 세븐틴, Wanna One이 남자 뉴트로 무대를 담당, 여심을 자극하는 짐승돌로 대변신한다.



▶ EXO, 오직 '가요대전'만을 위한 감성 발라드 무대 선사!



대한민국 가요계에 신드롬을 일으킨 EXO가 오직 '2018 SBS 가요대전'만을 위한 감성 발라드 무대를 선사한다. 겨울 분위기 물씬 풍기는 EXO의 감성 스페셜 무대는 성탄절 밤 여심을 녹일 예정이다.



▶댄스부터 락, 재즈까지 美친 콜라보!



올 한해 온국민의 사랑을 듬뿍 받은 에이핑크X마마무X여자친구X트와이스는 이번 가요대전에서 특별 재즈 무대를 위해 뭉쳤다. 이어 GOT7 X WINNER X 세븐틴 X NCT X Wanna One 이 2018년 신드롬을 일으킨 명곡들을 재해석, 파워 보컬 무대를 장식한다. 또한 세븐틴은 일본 데뷔 타이틀곡 'CALL CALL CALL!'의 한국어 버전을 '가요대전'에서 최초 공개해 기대감을 불러일으킨다.



전 세계를 한류의 웨이브로 휩쓴 K-POP 주역들이 한 자리에 모여 역대급 무대를 탄생시킬 '2018 SBS 가요대전'은 25일(화) 오후 5시 30분 서울 고척스카이돔에서 생방송으로 진행된다.



(SBS funE 강경윤 기자)