모모랜드, 데뷔 첫 공식 팬미팅 성황…"메리들과 잊지 못할 소중한 시간"

걸그룹 모모랜드의 데뷔 첫 공식 팬미팅이 성황리에 마무리됐다.



지난 22일, 모모랜드는 이화여자대학교 대강당에서 데뷔 첫 공식 팬미팅 'HELLO, MERRY(GO)CHRISTMAS'를 열고 천여 명 팬들과 뜻깊은 시간을 보냈다.



이날 행사에서 모모랜드는 '뿜뿜'을 비롯해 'BAAM', '꼼짝마', '어마어마해' 등 히트곡 무대와 걸스데이 'Something', 2NE1 'Can't Nobody'를 커버한 멤버별 유닛 무대 등 다채로운 무대로 콘서트를 방불캐하며 팬들의 열렬한 환호를 이끌어냈다.



특히 약 3시간의 짧지 않은 러닝타임 동안 특별하면서도 풍성한 크리스마스 이벤트와 공식 팬클럽 MERRY-GO-ROUND(메리-고-라운드) 1기 창단식으로 대미를 장식해 팬들에게 잊을 수 없는 소중한 시간을 선물했다는 후문이다.



팬미팅 직후 모모랜드는 "데뷔부터 지금까지 뜨거운 사랑 보내준 모든 메리들을 위한 작은 보답을 한 것 같아 기쁘다"며 "앞으로도 많은 응원 부탁드리며 모모랜드도 보답하기 위해 더 열심히 하겠다"고 소감을 전했다.



최근 모모랜드는 '2018 KPMA' 본상 수상을 비롯해 '2018 MAMA', '2018 AAA', '2018 멜론뮤직어워드', '2018 MGA' 등 각종 연말 시상식 5관왕이라는 대기록으로 명실상부 2018년도 최고의 루키로 자리매김했다.



한편 모모랜드는 오는 1월 두바이 프로모션을 비롯해 활발한 국내외 활동을 이어갈 예정이다.



사진제공=MLD엔터테인먼트



(SBS funE 강경윤 기자)