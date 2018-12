[스브스타] '오션' 출신 오병진, 은퇴 후 900억 매출 사업가로 변신

그룹 오션 출신 오병진이 사업가로 제2의 인생을 살고 있다는 소식이 전해졌습니다.지난 18일 방송된 SBS 예능 '본격연예 한밤'은 연말 특집으로 연예계 활동을 중단한 스타들에 대해 다뤘습니다.이날 방송에서 취재진은 오병진의 회사를 직접 찾아가 만났습니다.방송에서 오병진은 "오션이라는 팀에 속해 있었다. 데뷔곡으로 1등까지 하다가 하루아침에 해체 통보를 받았다"며 "앞으로 뭘 해야 할지 심각하게 고민했었다"고 말했습니다.오병진은 지난 2002년 오병진은 팀에서 탈퇴한 후 패션모델로 활동했습니다.이후 오병진은 사업가의 길로 들어섰습니다. 첫 사업이었던 의류 쇼핑몰은 코스닥 상장을 진행해 화제를 모으기도 했습니다.오병진은 쇼핑몰 사업 이후 배우 정우성, 이정재와 함께 속옷 브랜드를 론칭하기도 했습니다.오병진은 이어 김치와 피자 사업을 연이어 성공시켰고, 현재는 생활용품 사업가로 활동 중인 것으로 전해졌습니다.오병진은 생활용품 사업을 통해 900억 매출을 기록한 것으로 알려졌습니다.2001년 데뷔한 5인조 그룹 오션은 'More Than Words' 'I Wish You' 등의 히트곡을 남기고 2006년 돌연 해체했습니다.(구성=이선영 에디터, 출처=SBS '본격연예 한밤')(SBS 스브스타)