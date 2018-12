[스브스타] "너무 힘든 상황이다"…생방송 중 눈물 보인 '트와이스' 정연

그룹 트와이스 멤버 정연이 아이돌 생활 중 겪은 고충을 털어놨습니다.오늘(19일) 새벽 생중계로 진행된 VLIVE에서 정연은 이야기를 이어나가다 갑자기 눈물을 보였습니다.정연은 "다 같이 고생해주고 다 같이 옆에서 으쌰으쌰 해주고 힘이 되어 준 게 멤버들"이라면서 말을 흐렸습니다.정연은 "저희가 일본에서 아레나 투어를 하고 있는데, 한국에 다시 와서 한국 컴백 뮤비도 찍어야 하고 자켓도 찍어야 하고 여러 가지 할 게 많다"며 "멤버들도 너무 힘들어하는 상황이다"라고 말했습니다.정연은 "옆에서 힘이 되어주고 싶은데 그러지 못해 미안하고, 팬분들한테도 항상 웃는 모습만 보여줘야 하는 데 힘든 모습이 감춰지지 않아 죄송하다"고 말했습니다.이어 "일본에서 아레나 투어를 하고 있는데, 그거랑 같이 한국에 다시 와서 한국 컴백 뮤직비디오도 찍어야 하고 재킷 사진도 찍어야 된다"면서 "여러 가지 할 게 많다"고 털어놨습니다.방송이 끝나고 멤버 채영은 트와이스 공식 SNS를 통해 "왜 울고 그래. 맘 아프게. 사랑해 고맙고. 트와이스 9명 다 사랑하고 원스(팬클럽)도 다 사랑해. 우리 건강하고 그냥 이대로만 쭉 가자. 또 사랑해"라는 글을 전하며 정연을 다독였습니다.이날 정연은 눈물을 흘리던 중에도 신곡 '예스 오어 예스(YES or YES)를 부르며 홍보를 잊지 않았습니다.트와이스는 지난해 10월에 발매된 신곡 'LIKEY'에 이어 12월 'Heart Shaker', 올해 2월 'Candy Pop', 4월 'What is Love?', 5월 'Wake Me Up', 7월 'Dance The Night Away', 9월 'BDZ', 11월 'YES or YES' 등 여러 곡을 발표하고 숨 가쁘게 활동해왔습니다.(구성=이선영 에디터, 사진=VLIVE 'TWICE TV 2018 EP.14' 방송 화면 캡처)(SBS 스브스타)