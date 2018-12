미국 반도체 제조업체 퀄컴이 애플 아이폰 구형에 이어 최신형 제품에 대해서도 중국 내 판매금지를 추진합니다.



퀄컴은 중국 법원에 아이폰 XS와 XR의 판매금지를 위한 소송을 제기할 예정이라고 로이터통신이 보도했습니다.



퀄컴과 애플은 수십 건 소송을 포함한 글로벌 특허 분쟁을 장기간 벌이고 있습니다.



중국 푸젠성 푸저우 지방법원은 지난달 30일 애플이 2건의 퀄컴 특허를 침해했다는 예비판정을 내리고 아이폰 6S와 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X 등 7개 기종의 중국 내 판매를 즉각 중단하라고 명령했습니다.



문제가 된 특허는 사진 크기 조정과 터치스크린에서 애플리케이션을 관리하는 기술로, 퀄컴은 이 소송을 지난해 말 제기했습니다.



애플은 중국 법원 결정이 알려진 지난 10일 중국 결정에 불복해 항소했다면서 지난 9월 출시된 아이폰 새 모델 3종은 소송에 포함되지 않는다고 밝혔습니다.



애플은 또 구 운영체계로 구동되는 아이폰에만 판매금지가 적용되며 아이폰이 대부분 iOS 12 버전으로 업데이트된 만큼 판매를 계속할 수 있다고 주장하고 있습니다.



(사진=게티이미지코리아)