이른바 디지털세 법안이 국회를 통과했습니다. 구글이나 페이스북처럼 글로벌 IT 기업에 과세를 할 수 있는 근거를 마련한 겁니다. 그동안 글로벌 IT 기업들은 우리나라에서 막대한 돈을 벌면서도 서버가 해외에 있다며 세금은 조금밖에 내지 않았습니다. 수익 있는 곳에 과세 있다라는 말이 꼬박꼬박 세금 내는 월급쟁이와 우리나라 IT 기업들에게만 적용되는 불공정한 상황이 더 이상 없어야겠습니다.



나이트라인 마치겠습니다.



감사합니다.