방탄소년단, 영향력 또 입증…2018년 전세계 최다 트윗 계정 선정

그룹 방탄소년단이 전 세계에서 가장 많이 트윗된 계정 및 인물 1위에 올라 전 세계적인 영향력을 입증했다.5일(현지시간) 트위터 본사가 발표한 연말 기록에 따르면, 방탄소년단(@BTS_twt)은 전 세계에서 가장 많이 트윗된 계정으로 선정됐다. 또 미국에서 가장 많은 트윗을 기록한 셀러브리티, 뮤지션 자리에 올랐다.지난 7월 멤버 제이홉이 '인 마이 필링 챌린지(#InMyFeelingsChallenge)'에 참여한 영상은 현재까지 168만 건 이상의 '마음에 들어요(Liked Tweet)'를 기록하며 이 부문 최다에 올랐다.앞서 트위터 코리아가 발표한 기록에서 방탄소년단은 음악분야 한국에서 가장 많이 트윗된 인물에 뽑혔으며, 정국이 가수 박원의 'all of my life'를 부른 커버 영상은 한국인에게 가장 많이 리트윗된 '2018 골든 트윗'을 차지했다. 지난 2월에 올린 해당 영상은 현재까지 리트윗 62만 건 이상의 기록을 세웠다.이외에도 방탄소년단은 일본, 브라질, 스페인, 멕시코에서도 가장 많이 언급된 트윗에 올랐다.한편, 방탄소년단은 8일과 9일 대만 타오위안 국제 야구장에서 'LOVE YOURSELF' 아시아 투어를 연다.[사진= 백승철 기자, '트위터 대한민국' 공식 계정(두번째 사진 위)-'트위터뮤직' 공식 계정](SBS funE 강선애 기자)