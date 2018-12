티아라 출신 지연, 오는 22일 신곡발매 '홀로서기'

걸그룹 티아라 출신 지연이 홀로서기를 시작한다.



4일 지연 소속사 롱젠엔터테인먼트 측은 "지연이 오는 22일 디지털 싱글 'One day'(원 데이)를 발매하고 본격적인 활동에 나선다"고 전했다.



지연의 'One day'는 미디엄 템포의 발라드 곡이다.



특히 지연은 티아라 활동 외에도 '드림하이2', '트라이앵글', '추리의 여왕 시즌2' 등 각종 드라마 OST 작업은 물론 베트남의 핫한 가수 수빈과 부른 듀엣곡 '우리사이'(Between us), 투빅 멤버 준형과 함께한 '바라보다 심쿵'(Feat.윤요) 등 꾸준한 음반 활동도 이어온 바 있다.



지연은 순차적으로 콘텐츠를 공개할 예정이며 'One day'는 22일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.



