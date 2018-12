"메갈은 사회악, 얘네는 정신병"…산이, '웅앵웅'으로 워마드 저격

래퍼 산이가 '페미니스트', '6.9cm'에 이어 '웅앵웅'을 발표해 화제를 모으고 있다.3일 유튜브 등을 통해 공개된 산이의 신곡 '웅앵웅'은 최근 빚어진 젠더 논쟁과 지난 2일 '브랜뉴뮤직 2018'에서 있었던 논란에 대한 입장을 담은 노래다. 특히 워마드(남성 혐오 사이트)를 저격한 듯한 메시지가 눈길을 끌었다.앞서 산이는 이수역 폭행 사건을 겨냥한 신곡 '페미니스트'와 맞디스곡 '6.9cm'를 발표해 논란의 중심에 섰고, '브랜뉴뮤직 2018' 콘서트에서는 일부 여성팬들의 야유에 "여기에 워마드, 메갈분들 계시냐. 워마드 노(no), 페미니스트 노(no). 너넨 정신병"이라고 말한 뒤 영어 욕을 해 비난을 받았다.신곡 '웅앵웅'의 노랫말에는 산이의 직설적인 메시지가 가득했다. 산이는 "메갈은 사회악. 진짜 여성은 알지 얘네는 정신병이야", "워마든 여자도 남혐 안 하면 적이고 욕하지 자기 아빠도 남잔 다 범죄자래 풉"라는 가사로 여성 커뮤니티인 워마드를 저격했다.쿵쾅쿵쾅쿵쾅쿵쾅쿵 Let's gohook)야 뭐래 웅앵웅I thought you said something 웅앵웅안들려 what 진짜 웅앵웅미안 뭐라 한것같은데 왜 내 귀엔 걍 sound like웅앵웅 우웅앵웅웅ㅇ앵웅ㅇ웅애ㅜㅇ애애우Oh shit 이건 확실히 들려 그분들좌표 찍고 몰려 오는 소리 쿵쾅쿵야 나 두번 말 안할게나 절대 여성 혐오 안해자 제발 줄래 증거 한개라도 아무말 못해 한 적 없기에 메갈 빼애액Woo 꼴페미야 거짓선동 음 몇번속앗다만 첨에야남성혐오 eww 이미인식 메갈은 사회악진짜 여성은 알지 얘네는 정신병이야 (true)워마든 여자도남혐 안하면 적이고욕하지 자기 아빠두남잔 다 범죄자래 풉논리론 이길 자신없고인스타 가계정 악플뿐얼굴은 왜 다 가렷누지들도 챙피한진 아는듯 (they know it)hook)야 뭐래 웅앵웅 (okay)I thought you said something 웅앵웅(에에?) 안들려 what 진짜 웅앵웅미안 뭐라 한것 같은데 왜 내 귀엔 걍 sound like웅앵웅 우웅앵웅웅ㅇ앵웅ㅇoh shit 이건 확실히 들려 그분들좌표찍고 몰려 오는 소리 쿵쾅쿵2)야 어떻게 다 들통났어 속임수모든 여성이 니네편이란 온라인 눈속임두같은 여성인걸 악이용 woman right에 독일뿐페미나치 패망 마치 뻔해(나치) 독일군 (lose)불이야 불이야 불화력지원 하는중 (후르르)타는냄새 나는군Not me 워마드(소추?) 니꺼 갈일 없거든(성추행?) 니가먼저 했거든로보토미 전두엽 절제술 필요꼴페미 탈출은 지능순악한자가 약 한척하며 가짜 만든 정의뿐범죄 혐오충 신은 문젤 잘못냈어 얘네는 답이 없어날아라 슈퍼보드 얘네 데꾸 얘네는 뉴질랜드 각By the way, concert yesterday야유해 thats okay 근데 메갈 야유회정식 회원분들 pamphlet 소추라며 성희롱해나를 향해 겨냥해 맞춘 돼지 인형엔죽어라고 써있네 빈정대며 가운데손가락 놀리며 산하다 추이야 근데 모두 알지?추한 나방 들이 날아가서 타죽는곳 바로 빛Hook)야 뭐래 웅앵웅 (월)I thought you said something 웅앵웅 (노 오)안들려 what 진짜 웅앵웅 (fo real)미안 뭐라 한것같은데 왜 내 귀엔 걍 sound like웅앵웅 우웅앵웅웅ㅇ앵웅ㅇ웅애ㅜㅇ애애우Oh shit 이제 들린다 메갈은 사회악우월주의 넘어 혐오 KKK America(SBS funE 김지혜 기자)