레드벨벳이 노래하는 '나쁜 남자'는?…오늘 'RBB'로 컴백

걸그룹 레드벨벳(Red Velvet)이 오늘(30일) 다섯 번째 미니앨범으로 컴백한다.



레드벨벳은 30일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 다섯 번째 미니앨범 'RBB'(알비비)를 공개한다. 타이틀곡은 'RBB (Really Bad Boy)'로, 뮤직비디오도 유튜브 및 네이버TV SMTOWN 채널 등에서 오픈될 예정이다.



'RBB'는 중독성 강한 멜로디가 돋보이는 R&B 팝 댄스 장르의 곡이다. 이번 앨범에는 'RBB' 한국어 및 영어 버전을 비롯해, 사랑에 빠져드는 순간의 황홀한 감정을 나비의 모습에 비유한 'Butterflies'(버터플라이즈), 사랑의 감정을 감각적으로 표현한 R&B 기반의 퓨처 베이스 곡 'So Good'(소 굿), 레드벨벳의 다양한 보컬이 귀를 사로잡는 어반 팝 댄스 곡 '멋있게 (Sassy Me)', 올드 스쿨 감성의 팝 댄스 곡 'Taste'(테이스트)까지 총 6트랙으로 구성됐다.



레드벨벳은 이날 방송되는 KBS2TV '뮤직뱅크'를 시작으로, 12월 1일 MBC '쇼! 음악중심', 2일 SBS '인기가요' 등 음악 프로그램에 출연해 컴백 무대를 펼친다.



[사진제공=SM엔터테인먼트]



(SBS funE 강선애 기자)