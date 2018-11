[라이프] '세상의 누구도 외딴 섬이 아니다'…양평 대부산

▲ 대부산은 갈대의 낙원이었다.

어라~ 산으로 오르는 길목에는 어느새 서리가 내려 잔뜩 언 표정으로 길의 가장자리를 차지하고 있다. 계절은 벌써 겨울로 향하는 중이었던 것이다. 어쩌랴! 또 그때가 되었음인데. 가는 세월의 속내를 어찌 짐작이나 하겠는가. 그저 가는 세월이 야속하기만 한 사람들은 침묵으로 산을 오를 뿐이다.그래서일까. 산으로 오르는 초입의 나무들은 휑뎅그레하니 저 혼자 추위에 떨고 있다. 발밑에서 스러지는 낙엽들의 바스락대는 소리가 제법 크다. 땅 위로 떨어져 제 몸을 쉬고 있던 시간들이 제법 되었다는 의미일 게다. 시간들은 그렇게 흘러가고 있었다.임도(林道)의 길은 무던히도 산으로 향한다. 산을 오르는 사람들도 길만큼이나 무심한 표정으로 당장의 앞만을 바라보며 산을 오른다. 산행의 시작이 늘 그러하듯 걸음은 무겁고, 더디다. 길이 품은 풍경마저 잿빛인지라 길도, 산도, 사람도 고요하다.그렇게 자신을 감싸던 풍성한 옷을 벗어던진 채 가난한 몸의 나무 사이로 길은 이어지고, 뼈만 남은 몰골의 앙상한 나무숲 속으로 걸어가는 그들이 마치 상어의 아가리 속으로 향하기라도 하는 양, 모골이 송연해진다.배너지재에서 시작된 길이 1km쯤 이어질 무렵, 아! 그랬구나. 우리가 여기에 있는 이유는 바로 이 풍경과 마주하기 위함이었음을 깨닫는다. 무심했던 길은 어느 순간, 사람들을 억새의 평원에 풀어놓는다. 아! 이곳이 억새의 낙원이었구나.산마루가 온통 억새밭이다.명성산의 억새가 차분하고 가지런한 잘 가꿔진 정원의 억새에 비유할 수 있다면 대부산의 억새는 거친 야생의 억새였다. 게다가 명성산의 억새밭이 오목한 산 정상 부근에 오롯이 모여 있는 모양새라면, 대부산의 억새는 온 산을 뒤덮고 있었다. 그러니 규모부터가 다르다. 산자락이 온통 억새밭이었던 것이다.문득 '가도 가도 붉은 황톳길'이라며 아파하던 시인을 '가도 가도 억새밭'인 길 위에서 문득 떠올린다. 자신에게 내려진 천형(天刑)에 아파하던 시인이 걸어가던 전라도길이 이 산으로 이어졌더라면 그는 '가도 가도 억새밭'인 이곳에서 그저 목 놓아 울었을 것이다. 길 위에서 잃어버린 발가락과 그나마 몇 개 남지 않은 발가락이, 소록도로 가야하는 천리 길이 아파 울고 또 울었을 것이다. 억새들의 너른 품안에서는 그래도 될 것만 같았다.하지만, 산을 타고 내려오는 바람에 울음을 우는 것은 억새였다. 잔바람에 소리죽여 그들은 서걱서걱 울고 있었다. 아니 어쩌면 제 스스로 추는 춤사위에 흥이 겨워 소리죽여 웃고 있는지도 모를 일이다. 아마도 그랬을 것이다. 그들은 웃고 있었을 것이다.단풍마저 사라진 이 산에서 그들은 왕이었다. 그 누구도 범접하지 못할 위세에 산은 잔뜩 웅크리고 있었고, 그들을 보러 온 사람들의 가벼운 탄성마저 오래가지 못했다. 그저 멍하니 바라만 볼뿐이었다.흔들려서 갈대고 억새라더니 그들은 그렇게 흔들리며 산을 오르고 있었다. 그렇게 그들은 정상이라는 성채(城寨)를 향해 오르고 또 오르고 있었다.그들의 진군에는 기꺼이 어깨를 빌려주고, 손을 잡아주는 백만 대군의 전우들이 동행하고 있었기 때문에 가능한 일이었다. 손에 손잡고, 어깨를 걸고 그 어떤 어려움이나 난관마저도 거뜬히 돌파할 것 같은 굳은 스크럼을 짜고, 그렇게 그들은 산을 맹렬히 점령하고 있었던 것이다.억새가 이 산을 점령하기 전 이곳은 화전민들이 불을 놓아 밭을 일구던 곳이었다고 한다. 그러다 1960년대 들어 화전민들이 떠난 후 이 땅은 한동안 고랭지 채소의 차지가 되었다가 20여 년 전 그들마저 떠나자, 기회를 엿보던 억새들이 어느 틈엔가 점령을 완성하고 말았던 것이다. 산을 타고 올라갔던 것인지, 아니면 산 정상에서 아래로 쏟아져 내려왔던 것인지는 알 수 없으나, 산은 억새들의 차지였다.억새들의 군무(群舞)를 보며 그들이 존재할 수 있었던 이유는 역시 그들만의 연대(連帶)였음을 깨닫게 된다. 흩어지면 죽고 뭉치면 산다더니 그들의 생존 전략이 그러했던 것이다. 결국 더불어 갈 때 그들은 멀리 갈 수 있었고, 기어이 산도 점령할 수 있었던 것이다.새삼 헤밍웨이의 소설 제목으로 널리 알려진 존 던(John Donne)의 <누구를 위해 종은 울리나(For Whom the Bell Tolls)>의 시구를 떠올리게 된다."세상의 누구도 외딴 섬이 아니다(No man is an island, entire of itself)모든 사람은 대륙의 일부분(every man is a piece of the continent)흙 한 덩이가 바닷물에 씻겨 가면, 유럽은 그만큼 작아진다.(if a clod be washed away by the sea, Europe is the less)(중략)종은 당신을 위해 울린다.(it tolls for thee)"물론 이 시가 내포하는 조종(弔鐘)의 의미야 생명력 가득한 억새에게 어울리겠냐마는 첫 구절만큼은 억새들의 기세를 설명해주는 표현으로는 적절해 보인다. 이 억새들 역시 그들은 혼자가 아니었던 것이다. 이 혼자가 아니라는, 더불어 존재한다는 그들의 인식 내지 각성이 지금 이 대부산 억새들의 생존 방식이자 존재 이유였던 것이다.내가 뒤늦게 마음에 두는 사자성어 중에 '천하무인(天下無人)'이라는 말이 있다. '세상에 남이란 없다'는 말이다. 결국 '남이 없다'는 말은 '너'나 '내'가 아닌 '우리'라는 말이기도 하다.세상사를 살아가는 사람들의 삶이란 것은 어느 것 하나 남에게 의지하지 않고는 단 며칠도 살 수 없는 것이 삶의 본질이다. 그럼에도 불구하고 우리는 너무나도 쉽게 그 사실을 잊는다. '나' 라는 존재를 중심에 두고, 그 '나'와의 거리를 따지며, '나'와 '너(타인)'으로 구별하며 금을 긋고, '나' 아닌 누군가를 기어이 금 밖으로 밀어낸다. '내'가 아닌 모든 것은 그저 남일 뿐. 아무 것도 아니었던 것이다. 그저 '내 가족', '내 것'... 그렇게 '내'자가 붙은 것들만이 유일한 관심사요, 사랑의 대상이었던 것이다.하지만 어디 그런가. 떵떵거리며 사는, 잘 나간다고 뿌듯해 하는 그 누군가는 다른 누군가의 희생 위에서 존재하는 것임이 지극히 당연함에도 우리는 그 사실을 너무나도 쉽게, 그리고 너무나도 자주, 잊고 산다.같은 하늘을 이고, 함께 햇빛을 나누고, 또 함께 비를 맞으며 살아가고 있다는 사실을 우리는 애써 외면한 채로 살아가고 있었던 것이다.신영복 선생의 "나의 아픔이 세상의 수많은 아픔의 한 조각임을 깨닫고, 나의 기쁨이 누군가의 기쁨이 되기를 바라는 마음이 우리의 삶을 더욱 아름답게 만들어준다."는 충고가 새삼 부끄러운 자화상을 일깨운다.가도 가도 억새밭은 쉬이 제 끝을 보여줄 기색조차 없다. 아! 어디까지 이어져 있더란 말인가.억새의 평원을 오르는 사람들이 차라리 단풍이요, 꽃이다. 울긋불긋한 그들이 단조로운 색조의 억새의 바다에서 단연 눈에 띄는 무늬가 된다. 억새가 스크럼을 풀고 내어준 길 위로 사람들이 가고 또 간다.