'한밤' 트와이스 'Yes or Yes' 컴백, 인터뷰 중 사나 "이 빵꾸똥꾸야" 외친 사연?

트와이스의 사나가 인터뷰 중 '빵꾸똥꾸'라고 외친 사연은?



27일 방송된 SBS '본격연예 한밤'(이하 '한밤')에서는 트와이스가 컴백 기념으로 소탈한 거리 데이트를 즐겼다.



여의도의 한 쇼핑몰로 데이트를 떠난 트와이스는 "맛있는 것 먹고 싶다"며 한 카페에서 음료를 시켜먹으며 귀여운 모습을 보였다.



트와이스는 즉석에서 중학교 팬과 삼촌 팬을 만나기도 했다. 그들과 함께 신곡 'Yes or Yes' 춤을 함께 추는 등 즐거운 시간을 보냈다.



앞서 수많은 히트곡을 자랑했던 트와이스는 조금 더 파워풀한 안무로 돌아왔다며 한밤 시청자만을 위한 신곡 'Yes or yes' 무대를 보였다.



뒤이어 MC 유재필이 "사나 씨는 욕을 해도 귀여울 것 같다"고 말하자 사나는 부끄러워하며 "이 빵꾸똥꾸야"라고 말해 웃음을 자아냈다.



미나는 최근 시작한 뜨개질 취미를 공개했다. 미나는 엄청난 속도로 뜨개질을 떠 나가면서도 "숙소에서는 안 하려고 한다. 잠도 안 자고 하더라"고 능숙한 실력을 자랑했다.



(SBS funE 조연희 에디터)