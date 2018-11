'미대오빠' 김충재, 첫 개인전 개최…박나래와 만남 성사될까?

<VASE _Porcelain _75 x 50 x 190(H)mm _2017>

'미대 오빠' 김충재 작가가 첫 개인전을 개최한다.27일 갤러리 이알디는 "11월 29일부터 2019년 1월 19일까지 회화와 디자인 영역을 아우르는 아티스트 김충재 작가의 첫 개인전을 개최한다."면서 "작가가 2015년부터 2018년까지 그룹 전시에서 선보였던 작품들과 신작들을 통해 작가의 내면세계를 들여다보고자 한다."고 밝혔다.앞서 김충재는 MBC '나혼자 산다'에 출연해 "나중에 내 전시도 하는데 시간 되면 보러 와라."라고 홍보하는 모습이 담겨 궁금증을 자아내기도 했다. 오는 28일 진행 예정인 오프닝 이벤트에는 박나래, 기안84 등을 비롯한 김충재의 셀러브리티 지인들이 총 출동할 것으로 전해져 더욱 관심을 모은다.갤러리 이알디에 따르면 김충재 작가의 예술관은 일상의 풍경을 '낯설게 보기'에서부터 시작한다. 가공된 인공적인 물질들을 통해 자연에서 찾아볼 수 없는 기하학적인 직선의 교차 점들 속에서 궁극의 아름다움을 찾고 있으며 작가는 주로 건축물의 조형성과 기하학적인 형태를 시각화 표현하는 작업을 한다.이번 전시를 통해 감상자의 상상력과 감성을 자극하여 자의적인 해석을 유도할 수 있으며, 선의 표현성과 입체적 방법의 접목을 통해 작품 표현을 위한 방법적 가능성을 엿볼 수 있을 것으로 예상된다.작가는 "이러한 작품 연구를 통해 완결성 원리가 적용된 선의 입체적 표현은 단순히 형태를 암시하는 표현을 넘어, 작품의 전체적 분위기와 흐름을 완결하여, 보이는 것 이상을 상상하여 볼 수 있는 가능성을 기대한다."고 밝혔다.■ 작가 약력김충재 (Chung-jae Kim)개인전2018[vice versa ] : the other way around, 갤러리이알디, 서울그룹전2018루나파크 : 더 디자인 아일랜드, 그룹전, 서울코치 글로벌 아트워크 프로젝트, 그룹전, 서울프롬벡터, 2인전, 서울2017공예 트렌드 페어 2017 , 서울벤츄라 람브라테, 컴포스트 전, 밀라노분더샵 x 콜라주, 그룹전, 서울2016서울 디자인 페스티벌, 서울부산 디자인 페스티벌, 서울DDP x 업사이클링 디자인전, 서울2015도쿄 디자인 위크 2015, 100인전, 도쿄레지던시입주작가 8기, 9기신당창작아케이드(SBS funE 강경윤 기자)