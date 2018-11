'컴백' 뉴이스트W "만족스러운 앨범 첫 공개, 떨리고 설레"

뉴이스트W가 새 앨범을 발매하는 떨리는 마음을 전했다.



뉴이스트W는 26일 오후 4시 서울 용산구 블루스퀘어 아이마켓홀에서 새 앨범 'WAKE,N(웨이크,앤)' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열고 타이틀곡 'HELP ME(헬프 미)' 무대를 처음 공개했다.



리더 JR은 "매 앨범을 낼 때마다 떨리고 설렌다. 이번에도 너무 설레기도 하고, 러브(팬클럽명) 여러분들이 좋아해주실까 하는 기대감도 든다"라고 소감을 전하며 "이번 활동도 열심히 해서 좋은 모습 보여드리고 싶다"라고 각오를 밝혔다.



뉴이스트W의 이번 앨범 'WAKE,N'은 뉴이스트W가 약 5개월 만에 발매하는 새 앨범이다. 멤버 백호가 지난 앨범 'WHO, YOU'에 이어 타이틀곡 'HELP ME'의 작사, 작곡 등 앨범 전반적인 작업에 참여했다.



백호는 "매 앨범이 그렇지만 항상 최대한 열심히 하는 모습을 담으려 노력한다. 그래서 이번 앨범도 저희 멤버들끼리는 만족스러운 앨범이 됐다고 생각한다"라고 자신감을 내비치며 "그런 앨범을 처음으로 선보이는 자리라 떨리기도 설레기도 한다. 많이 사랑해주시면 좋겠다"라는 바람을 드러냈다.



타이틀곡 'HELP ME'는 퓨전 팝 R&B 곡으로 '너를 간절하게 기다리다가 결국 너에게 구조를 요청한다'라는 메시지를 담고 있다. 기존 뉴이스트W가 선보였던 서정적인 가사 표현에 무거우면서도 날카로운 멜로디라는 대조적인 조합이 귀를 사로잡는 곡이다.



뿐만 아니라 '잠에서 깨어나다'의 의미와 '감정이 깨어나다'의 두 가지 의미가 담긴 이번 앨범 'WAKE,N'에는 타이틀곡을 비롯, 지금 내가 있는 현실이 깨지는 이야기를 담은 'L.I.E', 멤버들이 직접 작사에 참여해 감정이 깨어나는 내용으로 구성한 4개의 솔로 곡들, CD에서만 들을 수 있는 마지막 트랙 'Dal Segno(달 세뇨)'까지, 총 7곡을 수록해 서사가 돋보이는 앨범을 완성시켰다.



한편 뉴이스트W는 이날 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 'WAKE.N'의 전곡 음원과 타이틀곡 'HELP ME'의 뮤직비디오를 공개한다.



[사진=백승철 기자]



(SBS funE 강선애 기자)