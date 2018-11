경기도 화성은 제부도만 유명한 게 아니다?



잘 알려지진 않았지만 경기도 화성은 방탄소년단 봄날 뮤직비디오와 뉴이스트 Where you at 뮤직비디오를 찍은 곳입니다. 아름다운 궁평항과 갈대밭, 해바라기 군락지 등 숨은 명소가 많습니다.



하지만 이곳, 풍경이 멋지고 예쁜 것을 넘어 각각의 장소가 가진 의미도 상당합니다. 버려진 찜질방 터를 재발견해서 새로운 미술관으로 탈바꿈하거나 1세대 추상조각가 집이 미술관으로 재탄생하는 곳도 있습니다.



의미도 새기고 둘러보는 재미까지 갖춘 화성을 소개합니다.



(SBS 스브스뉴스)