뉴이스트W, 오늘 새 앨범 'WAKE,N' 발매…멤버 전원 작사 참여

그룹 뉴이스트 W(JR, Aron, 백호, 렌)가 오늘(26일) 새 앨범으로 가요계에 컴백한다.



뉴이스트 W는 26일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 새 앨범 'WAKE,N(웨이크,앤)'의 전곡 음원과 타이틀곡 'HELP ME(헬프 미)'의 뮤직비디오를 전격 공개한다.



이번 앨범 'WAKE,N'은 뉴이스트 W가 약 5개월 만에 발매하는 새 앨범이다. 멤버 백호가 지난 앨범 'WHO, YOU(후, 유)'에 이어 타이틀곡 'HELP ME(헬프 미)'의 작사, 작곡 등 앨범 전반적인 작업에 참여한 것으로 알려져 발매 전부터 팬들의 기대를 불러일으키고 있다.



타이틀곡 'HELP ME'는 퓨전 팝 R&B 곡으로 '너를 간절하게 기다리다가 결국 너에게 구조를 요청한다'라는 메시지를 담고 있다. 기존 뉴이스트 W가 선보였던 서정적인 가사 표현에 무거우면서도 날카로운 멜로디라는 대조적인 조합이 귀를 사로잡는 곡이다.



뿐만 아니라 '잠에서 깨어나다'의 의미와 '감정이 깨어나다'의 두 가지 의미가 담긴 이번 앨범 'WAKE,N'에는 타이틀곡을 비롯, 지금 내가 있는 현실이 깨지는 이야기를 담은 'L.I.E(라이)', 멤버들이 직접 작사에 참여해 감정이 깨어나는 내용으로 구성한 솔로 곡들, CD에서만 들을 수 있는 마지막 트랙 'Dal Segno(달 세뇨)'까지, 총 7곡을 수록해 서사가 돋보이는 앨범을 완성시켰다.



이에 하나의 문학 작품과도 같은 서사가 돋보이는 이번 앨범 'WAKE,N'을 통해 지난해 10월 발매된 'W, HERE'에서 시작해 'WHO, YOU'에 이르기까지 뉴이스트 W만의 세계관과 이야기를 하나로 연결하는 것은 물론, 앞으로 이어질 서사 또한 암시하고 있어 팬들의 높은 관심을 모으고 있다.



한편, 뉴이스트 W는 새 앨범을 공개하는 26일 서울 블루스퀘어 아이마켓홀에서 발매 기념 미디어 및 팬 쇼케이스를 개최할 예정이다.



[사진=플레디스엔터테인먼트]



(SBS funE 강선애 기자)