차은우, '올해의 남자' 되다…하정우·손흥민과 나란히

가수 연 연기자로 활동하고 있는 차은우가 '올해의 남자'에 선정됐다.패션지 GQ 코리아가 선정한 '맨 오브 더 이어'(Men of the Year)에 하정우, 이동욱, 변요한, 지코, 손흥민과 함께 이름을 올려 12월 호 화보 촬영에 임했다.이번 커버에서 차은우는 신비로운 분위기 속에서 몽환적인 모습을 연출하며 독보적인 비주얼의 화보를 완성했다. 카메라를 응시하는 강렬한 눈빛은 구속되고 싶지 않은 자유로운 청춘의 단면과 함께 차은우만의 짙은 아우라를 담아내 시선을 끈다.화보 촬영 후 진행된 인터뷰에서 차은우는 이전과 가장 달라진 점으로 많이 배우고 성장한 것을 뽑았다. 자신의 가치관이 "감사할 줄 알아야 한다"와 "너 자신을 알라"라며, 스스로에게 냉정하고자 노력한다고 밝혔다.드라마 '내 아이디는 강남미인' 종영 이후 광고 촬영, 인터뷰, 공연 등의 일정을 소화 중인 차은우는 12월 22일과 23일 KBS 아레나홀에서 개최되는 아스트로의 두 번째 단독 콘서트 '더 세컨드 아스트로드 투 서울[스타 라이트] (The 2nd ASTROAD to Seoul[STAR LIGHT])'로 팬들과 만날 예정이다.(SBS funE 김지혜 기자)