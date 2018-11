[스브스타] "컬래버레이션 곡도 이미 써놨다" 에드 시런, 방탄소년단에 '러브콜'

영국 싱어송라이터 에드 시런이 그룹 방탄소년단과의 협업 의사를 밝혔습니다.



현지 시간으로 지난 20일 영국 매체 '히트 앤 히트 월드'는 공식 트위터를 통해 에디 시런과의 인터뷰 영상을 공개했습니다.



영상에서 에드 시런은 '방탄소년단과의 컬래버레이션 작업을 원하는 뮤지션들이 늘고 있다. 방탄소년단과의 콜라보레이션을 원하냐'는 팬의 메시지를 읽었습니다.



이에 에드 시런은 "방탄소년단과 함께할 수 있는 곡을 이미 써놨다"고 답했습니다.



에드 시런은 "방탄소년단이 비슷한 곡을 갖고 있을지도 모른다"며 "그래도 이 곡이 방탄소년단과 잘 어울릴 거로 생각한다"고 말했습니다.



이어 그는 "(팬들과 마찬가지로) 나도 방탄소년단을 좋아한다. 그들은 멋지다"며 애정을 드러냈습니다.



에드 시런은 앞서 지난 8월 자신의 인스타그램을 통해 방탄소년단의 앨범 'LOVE YOURSELF 結 'Answer'에 대해 "정말 멋진 앨범이다. 방탄소년단에게 축하의 뜻을 전한다"을 극찬하기도 했습니다.



에드 시런은 지난 2011년 정규 앨범 '+'로 데뷔해 'Shape of You', 'Photograph' 등으로 세계적인 인기를 끌었습니다.



일본 오사카 교세라돔 공연을 성공적으로 마친 방탄소년단은 나고야돔과 후쿠오카 야후오쿠돔에서 일본 투어를 이어갈 예정입니다.



(구성= 이선영 에디터, 출처= 에드 시런·방탄소년단 팬 공식 인스타그램, 'heatworld' 트위터)



(SBS 스브스타)