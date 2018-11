팀킴 선수들 이야기를 오늘(16일)도 했습니다. 하루 빨리 선수들이 원하는대로 정확한 진상 조사가 이뤄져서 선수들은 경기장으로 돌아올 수 있기를 바랍니다. 퀸의 'You are my best friend!"를 선수들에게 들려드립니다.

영상 출처 : 주영진의 뉴스브리핑(SBS 뉴미디어부)