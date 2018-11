트와이스, K팝 걸그룹 최초 내년 도쿄돔 입성한다

걸그룹 트와이스가 내년 3월과 4월 도쿄 돔을 포함, 일본 3개 도시에서 4회 톰투어에 나선다.



트와이스의 내년 공연은 K팝 걸그룹으로서는 최초 톰투어이자 해외 아티스트 사상 데뷔 후 최단 기간 도쿄 돔 입성으로 그 의미를 더한다.



15일 오전 JYP엔터테인먼트(이하 JYP)는 트와이스 일본 공식 홈페이지에 돔 투어 'TWICE DOME TOUR 2019(가제)' 개최 일정을 알렸다.



트와이스는 내년 3월 21일 오사카 교세라 돔, 3월 29일과 30일 도쿄 돔, 4월 6일 나고야 돔 등 현지 3개 도시서 4회 공연의 돔투어를 진행한다.



앞서 14일 트와이스는 K팝 걸그룹 최초로 일본 대표 연말 특집 프로그램 NHK '홍백가합전'에 2년 연속 출연을 알려 화제를 모은 바 있다.



올해로 69회째를 맞이하는 해당 프로그램에 트와이스는 지난해에 이어 올해에도 K팝 가수 중 유일하게 라인업에 포함됐다.



한편 트와이스는 올해에만 한국과 일본에서 각각 120만장 이상의 앨범 판매고를 달성했다. 국내서 발매한 세 장의 앨범 미니 5집 'What is Love?', 스페셜 2집 'Summer Nights', 미니 6집 'YES or YES'와 기존 트와이스가 발표한 앨범들이 올해에도 꾸준한 판매량을 기록, 가온차트 출고량 집계 기준 총 121만 8158장의 앨범 판매 기록을 이어가고 있다.



2018년 일본에서 발표한 3장의 음반 판매량도 10월 출고 기준 135만 1624장을 기록 중이다.



(SBS funE 강경윤 기자)