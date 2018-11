"노크하는 강다니엘"…워너원, '봄바람' 첫 티저 공개

그룹 워너원이 신보 타이틀곡 '봄바람'의 일부를 최초 공개하고 물오른 미모를 과시했다.



워너원 측은 오늘(13일) 첫 번째 정규앨범 '1¹¹=1 (POWER OF DESTINY)'의 타이틀곡 '봄바람'의 첫 번째 티저 영상을 공개했다.



공개된 티저 영상은 아름다운 피아노 선율과 시계 초침 소리가 한데 어우러져 신비로운 느낌을 선사한다. 또 워너원 11명 멤버들의 물오른 비주얼이 차례로 공개돼 이목을 집중시킨다.



11명의 멤버들은 별빛이 쏟아지는 하늘, 붉게 물든 노을 등 각기 다른 배경에서 아련한 눈빛으로 카메라를 응시, 완성된 컴백 비주얼을 뽐냈다. 마지막에 등장하는 강다니엘은 문을 노크하는 모습으로 곧 발매될 신보에 대한 궁금증을 키운다.



특히 이번 영상에서는 "늘 내편이 되어, 날 빛나게 만들어주던 그 미소, 그 눈물"이라는 이번 타이틀곡의 일부 멜로디가 공개돼 귓가를 사로잡는다. 또 11월 19일 오후 6시라는 앨범 발매 시간까지 최초로 공개해 타이틀곡 '봄바람'과 컴백에 대한 기대감을 증폭시켰다.



오는 19일 오후 6시 발매되는 '1¹¹=1(POWER OF DESTINY)'은 '1÷x=1' '0+1=1' '1-1=0' '1X1=1' 등 그 동안 연산(戀算) 시리즈를 선보였던 워너원이 주어진 운명을 개척해내고자 하는 의지를 '1¹¹=1'라는 수식으로 형상화한 워너원의 첫 번째 정규 앨범이다.



'봄바람'은 하나로써 함께하던 너와 내가 서로를 그리워하게 되어버린 운명(DESTINY), 하지만 그 운명에 맞서 싸우며 다시 만나 하나가 되고자 하는 의지(POWER)를 담아낸 '1¹¹=1(POWER OF DESTINY)'의 타이틀 곡으로써, 한층 더 성장한 워너원의 음악성을 보여줄 것으로 기대를 모은다.



[사진제공=스윙엔터테인먼트]



(SBS funE 강선애 기자)