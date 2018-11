"그리울거야"…클라라, 스탠 리와의 인연 공개

클라라가 스탠 리의 죽음을 추모하며 그와의 추억을 회상했다.



13일 오전 자신의 SNS에 "Thank you for bringing your dreams and imagination to life. We willl miss you(당신의 꿈과 상상력을 선사해 고맙다. 우리는 당신이 그리울 거야)"라는 글과 함께 사진 한 장을 공개했다.



게재된 사진은 스탠 리와 포옹하고 있는 클라라의 모습이었다. 지인을 통해 친분을 쌓은 두 사람은 나이 차를 뛰어넘은 우정을 과시해왔다.



지난 2014년에는 클라라가 발표한 노래 '귀요미송2'를 스탠 리가 직접 홍보하기도 했다.



스탠 리는 잭 커비(1917~1994) 등과 함께 스파이더맨·헐크·닥터 스트레인지·판타스틱4·데어데블·블랙 팬서·엑스맨·아이언맨·토르 등 수많은 슈퍼 히어로 캐릭터 창조에 일조해왔다.



최근까지도 '어벤져스4', '캡틴 마블'의 카메오 촬영을 했던 스탠 리는 12일(현지시각) 캘리포니아 주 로스앤젤레스(LA)의 시더-시나이 메디컬센터에서 95세의 나이로 숨을 거뒀다.







(SBS funE 김지혜 기자)