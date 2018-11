즐라탄, 루니 제치고 미국축구 '올해의 뉴커머상'

미국 프로축구 LA갤럭시의 스웨덴 출신 공격수 즐라탄 이브라히모비치가 DC유나이티드의 웨인 루니를 제치고 올해 MLS 최고의 '신입'으로 뽑혔습니다.



ESPN 등에 따르면 이브라히모비치는 MLS 감독과 선수, 기자들이 참여한 올해의 뉴커머상(Newcomer of the Year) 투표에서 총 36.36%의 표를 얻었습니다.



잉글랜드의 루니가 32.25%를 받았고, 멕시코 출신 카를로스 벨라(LA FC)가 13.47%로 뒤를 이었습니다.



뉴커머상은 프로 무대에 갓 데뷔한 선수들에게 주는 신인상(Rookie of the Year)과는 별개로 프로 경력이 있으나 MLS에선 올해 처음 뛰는 선수들을 대상으로 합니다.



잉글랜드 맨체스터 유나이티드를 떠나 지난 3월 미국 무대에 데뷔한 이브라히모비치는 27경기에서 22골을 넣고 도움 10개를 보탰습니다.



MLS 역대 세 번째 시즌 20골-10도움을 달성했씁니다.



지난 9월 토론토 FC 전에서는 리오넬 메시와 호날두에 이어 역대 세 번째로 개인 통산 500골도 기록했습니다.



지난 7월에 MLS에 합류해 21경기에서 12골을 넣은 루니는 구단 관계자들 투표에선 이브라히모비치를 앞섰으나 기자 투표에서 밀렸습니다.



(사진=게티이미지코리아)