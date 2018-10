[스브스타] 팬 미팅서 '핼러윈' 분장하고 등장한 트와이스 '눈길'

걸그룹 트와이스가 핼러윈 코스프레로 시선을 사로잡았습니다.지난 28일 서울 서대문구에 위치한 연세대학교 노천극장에서 트와이스의 데뷔 3주년 팬 미팅이 열렸습니다.이날 열린 팬 미팅은 트와이스 멤버들이 직접 콘셉트와 구성을 연출한 것으로 알려져 행사 전부터 화제를 모았습니다.9명의 멤버들은 영화 '배트맨'의 캣우먼, '이상한 나라의 앨리스'에 등장하는 하트퀸, '유령신부'의 에밀리, '수어사이드 스쿼드'의 조커 등으로 분했습니다.특히 멤버 다현은 영화 관객들을 공포에 떨게 했던 '애나벨' 인형과 흡사한 모습으로 등장했습니다.이날 다현의 실제 얼굴을 알아볼 수 없을 만큼 완벽한 분장으로 시선을 압도했습니다.또 멤버 정연은 영화 '센과 치히로의 행방불명'에서 감초 같은 캐릭터였던 '가오나시' 분장을 하고 나와 눈길을 끌었습니다.행사를 본 팬들은 "진짜보다 더 무섭다", "가오나시 대박이다" 등의 반응을 보였습니다.트와이스는 다음 달 6집 앨범 'YES or YES' 발매를 앞두고 있습니다.(구성= 이선영 에디터, 사진= misanayeon·muja_1020 인스타그램, 온라인 커뮤니티)(SBS 스브스타)