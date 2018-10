미국 골프팬들이 '세기의 대결'로 불리는 타이거 우즈(43)와 필 미컬슨(48)의 일대일 매치플레이 중계방송을 보려면 19.99달러,우리 돈으로 약 2만 2천 원을 내야 합니다.



미국 스포츠 전문 매체 ESPN은 "이 경기를 중계하는 터너 스포츠가 시청료로 19.99달러를 책정했다"고 보도했습니다.



우즈와 미컬슨의 맞대결은 11월 24일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스의 섀도 크리크 골프 코스에서 펼쳐집니다.



미국 금융 회사인 캐피털 원이 타이틀 스폰서를 맡은 이 대회는 '캐피털 원스 더 매치(Capital One's The Match) : 타이거 vs 필(Tiger vs. Phil)'이 공식 명칭입니다.



대회장 입장권은 별도로 판매하지 않기 때문에 이 경기를 보려는 사람은 유료 방송 결제를 해야 합니다.



2015년 플로이드 메이웨더와 매니 파키아오의 복싱 대결 당시 페이 퍼 뷰(PPV) 요금 89.95달러에 비하면 이번 우즈와 미컬슨의 경기 시청료는 비교적 저렴하게 가격이 정해진 셈입니다.



(사진=게티이미지코리아)