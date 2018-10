방탄소년단 '하루만' 뮤직비디오 1억뷰 돌파…통산 15번째 기록

그룹 방탄소년단의 '하루만' 뮤직비디오가 1억뷰를 돌파했다.



'하루만'은 2014년 발매된 방탄소년단의 두 번째 미니앨범 '스쿨 러브 어페어(Skool Luv Affair)'의 수록곡으로, 뮤직비디오는 25일 오후 12시 28분경 유튜브 조회수 1억건을 넘었다.



이는 2014년 4월 원더케이(1theK) 유튜브 계정에 등록된 뮤직비디오 단독 조회수로, 소속사 빅히트 엔터테인먼트 공식 유튜브 계정의 뮤직비디오 조회수와 합산하면 1억 1,098만건이다.



특히 '하루만' 뮤직비디오는 2014년 공개 이후 4년 만에 1억뷰를 돌파한 것으로, 최근 방탄소년단의 전 세계적 인기와 함께 과거 뮤직비디오들까지 재조명되며 전 세계 팬들의 꾸준한 사랑을 받고 있다.



이로써 방탄소년단은 5억뷰를 돌파한 'DNA', 4억뷰를 돌파한 '불타오르네(FIRE)', 3억뷰를 돌파한 '쩔어', '피 땀 눈물', 'MIC Drop' 리믹스, 'FAKE LOVE', 2억뷰를 돌파한 '낫 투데이(Not Today)', 'Save ME', '상남자', '봄날', 'IDOL', 1억뷰를 돌파한 'Danger', 'I NEED U', '호르몬 전쟁'에 이어 '하루만'까지 총 15편의 1억뷰 달성 뮤직비디오를 보유하게 됐다.



'하루만'은 미니멀한 리듬, 정갈한 악기 구성이 돋보이는 트렌디한 어반(Urban) 힙합 곡으로, 하루의 자유시간이 주어진다면 사랑하는 사람과 함께 보내고 싶다는 간절한 바람을 담았다.



'하루만' 뮤직비디오는 곡의 부드러운 느낌을 살리는데 중점을 두고 멤버들의 표정과 섬세한 춤선을 담아냈다. 또, 흰 벽과 조명, 조형 틀로 만들어낸 그림자와 안무가 어우러진 세련된 영상이 돋보인다.



한편 방탄소년단은 11월 13일과 14일 일본 도쿄돔을 비롯해 쿄세라돔 오사카, 나고야돔, 후쿠오카 야후오쿠!돔에서 'LOVE YOURSELF' 일본 돔 투어를 시작한다.



(SBS funE 강경윤 기자)