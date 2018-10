"남는 키 나 좀 주지"…'슈퍼모델' 써니의 셀프 디스

'슈퍼모델 2018 서바이벌'의 소녀시대 써니가 셀프 디스 심사평으로 시선을 모았다.



최근 진행된 SBS Plus '슈퍼모델 2018 서바이벌'(이하 슈퍼모델) 촬영에서 2차 예선을 통과한 63명의 지원자들은 메이크 오버를 진행하기에 앞서 신체 사이즈 체크에 나섰다.



지원자들의 신장체크가 시작됐고, '슈퍼모델' 트윈 타워인 여자 지원자 김시인과 김희연이 걱정스러운 얼굴로 신장계 앞에 섰다. 측정 결과, 김시인은 180.3cm, 김희연은 183cm 였다.



이에 김희연은 "말도 안돼"라고 놀라워했다. 제작진과의 인터뷰에서도 "그렇게 크게 적으면 여자 모델로 너무 키가 크다고 안 좋게 보실 것 같다는 생각이 컸다. 남들은 키를 늘릴 때 나는 줄인다"고 속상해 했다.



이를 VCR로 확인한 써니는 "부럽다. 남는 키 나 좀 주지"라고 부러워했다.



장윤주는 "해외에서 활동하려면 180cm 정도는 기본이다"라고 설명했고, 김원중은 "남자는 190cm을 안 넘으려 한다. 모델 분들이 실제로 속이기도 한다"고 덧붙였다.



한편 '슈퍼모델'은 바디프랜드가 주최, SBS플러스와 JIBS가 공동제작, 에스팀이 주관하고, 엘로엘, 셀리턴, 비온코리아, 더블랙스완, 리더스코스메틱, 제주신화월드, 뉴화청여행사, 에끌라셀, UNI&IT, AS98, 육우자조금관리위원회가 함께 하며 매주 수요일 밤 8시 SBS Plus, 수요일 밤 9시 30분 SBS funE, 목요일 밤 8시 SBS MTV에서 만나볼 수 있다. 써니의 셀프 디스 심사평은 24일 8시 SBS Plus에서 공개된다.



사진=SBS Plus



(SBS funE 강선애 기자)