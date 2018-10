방탄소년단, 52일 만에 귀국…팬 환호성 속 금의환향

그룹 방탄소년단이 북미와 유럽투어를 성공적으로 마치고 24일 금의환향했습니다.



지난 9월 3일 월드투어 '러브 유어셀프'(LOVE YOURSEL)를 위해 미국 로스앤젤레스로 출국한 지 52일 만에 고국 땅을 밟은 것입니다.



방탄소년단은 이날 오전 8시 14분 인천국제공항 제2터미널을 통해 모습을 드러냈습니다.



멤버들은 모자와 마스크로 얼굴을 가린 채 별다른 멘트 없이 공항을 빠져나갔지만, 중간중간 팬들과 눈을 맞추고 손을 흔들며 인사했습니다.



특히 방탄소년단은 유럽을 누비고 왔음을 '패션'으로 보여줬습니다.



진은 프랑스 루브르박물관의 '모나리자' 그림이 프린팅된 티셔츠와 프랑스 명품 브랜드 지방시 슬리퍼를 착용했고, 슈가는 프랑스 명품 브랜드 샤넬 로고가 달린 모자, 재킷, 벨트를 걸쳤습니다.



제이홉은 멤버 지민의 사진과 함께 한글로 '방탄소년단 응원합니다 사랑합니다'라고 적힌 티셔츠를 입고 등장했고, 등에는 '나는 아미'라는 글자가 분홍색 하트와 함께 새겨져 있었습니다.



아미(ARMY)는 방탄소년단 팬클럽입니다.



팬들 수백 명은 열정적으로 슈퍼스타의 귀환을 환영했고, 뷔와 제이홉이 손을 흔들자 팬들은 환호성과 함께 "수고했어요", "자랑스럽다"고 외쳤습니다.



일부 팬은 눈물을 글썽이기도 했습니다.



아미는 이른 새벽부터 '카메라 말고 마음에 담으세요', 'Don't photo close'라고 적힌 팻말을 들고 '퍼플 캠페인'을 벌였습니다.



보라색은 방탄소년단 상징색으로, 일부 아미는 해외 팬들을 위해 중국어, 일본어로도 캠페인을 설명하며 공항 내 질서를 정리했습니다.



방탄소년단은 이날 오후 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 열리는 '2018 대한민국 대중문화예술상' 시상식에 참여해 화관문화훈장을 받습니다.



아울러 미국 빌보드는 23일(현지시간) 발표한 최신 차트에서 이들의 리패키지 앨범 '러브 유어셀프 결 앤서'(LOVE YOURSELF 結 ANSWER)가 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 27위를 기록했다고 밝혔습니다.



지난해 8월 24일 발매 이후 '빌보드 200'에 1위로 진입한 앨범은 전주 31위를 차지했다가 이번주 들어 4계단 상승했습니다.



8주째 상위권을 지킨 것입니다.



또 앨범은 '월드 앨범' 1위, '인디펜던트 앨범' 3위, '톱 앨범 세일즈' 18위, '빌보드 캐나디안 앨범' 24위에 올랐습니다.



정규 3집 '러브 유어셀프 전 티어'(LOVE YOURSELF 轉 Tear)와 미니앨범 '러브 유어셀프 승 허'(LOVE YOURSELF 承 Her) 역시 '월드 앨범' 3위와 4위, '인디펜던트 앨범' 13위와 18위, '톱 앨범 세일즈' 70위와 90위를 각각 기록했습니다.



방탄소년단은 '소셜 50'에선 67주 연속 최장 기간 1위를 유지했습니다.



(사진=연합뉴스)