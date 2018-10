에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 애플의 팀 쿡 최고경영자, CEO를 접견하고 프랑스에 대한 투자를 늘려달라고 요청했다고 엘리제궁이 밝혔습니다.



마크롱은 엘리제궁에서 쿡을 만나 애플이 프랑스에서 단순히 마케팅 활동에 머물지 말고 더 많은 부가가치를 창출해 달라는 의견을 전달했습니다.



마크롱은 쿡과의 만남에서 앱 개발자들과 애플이 수익을 좀 더 공정히 배분하는 방안에 대해서도 논의했다고 엘리제궁이 전했습니다.



프랑스 정부는 자국의 IT 스타트업들과 애플·구글·아마존 등 미국계 거대 IT 기업들이 상생하는 방안을 모색하고 있습니다.



프랑스 정부는 구글과 애플 등 미국의 IT '공룡'들이 프랑스의 스타트업 기업들을 상대로 불공정한 계약을 강요하는 등 IT 생태계에 심각한 불균형이 있다고 보고 있습니다.



(사진=게티이미지코리아)