NCT 127, 美 데뷔앨범으로 '빌보드 200' 86위 첫 진입

'K-POP 센세이션' NCT 127(엔시티 127, SM엔터테인먼트 소속)이 미국 데뷔 앨범으로 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에 올랐다.22일(현지시간) 빌보드가 발표한 'Regular-Irregular' 앨범으로 빌보드 200에 첫 진입하다(NCT 127 Earn First Billboard 200 Entry With 'Regular-Irregular' Album)'라는 제목의 기사에 따르면 지난 12일 발매된 NCT 127의 첫 정규 앨범 'NCT #127 Regular-Irregular'(엔시티 #127 레귤러-이레귤러)는 '빌보드 200'에서 86위를 기록하며 처음 등장해 NCT 127의 뜨거운 글로벌 파워를 실감케 했다.빌보드는 "NCT 127은 이 성과를 통해 빌보드 200 역사에서 K-POP 보이 그룹 역대 두 번째 최고 기록을 남기게 됐다"고 전해 NCT 127의 높은 위상을 다시 한번 확인시켜 주었으며, 미국 데뷔 앨범으로 이룬 첫 성과인 만큼 의미를 더했다.더불어 "이들은 앨범 발매에 앞서 '지미 키멜 라이브'에서의 타이틀 곡 'Regular' 데뷔 무대, K-POP 가수 최초 애플뮤직과의 'UP NEXT'(업 넥스트) 선정, 아메리칸 뮤직 어워드(AMA) 레드카펫 참석 등 미국에서 놀라운 활동을 펼쳐 새로운 차트 기록을 이끌어냈다"며, "서울을 기반으로 활동하는 이 보이그룹은 자랑스럽게 자신들만의 도시와 전 세계 팬덤을 만들어 내는 데 성공했다"고 호평, 화제를 모은 미국 데뷔 프로모션과 성과를 주목해 눈길을 끌었다.NCT 127의 첫 정규 앨범 'NCT #127 Regular-Irregular'는 중독적인 '라틴 트랩 (Latin Trap)' 장르의 타이틀 곡 'Regular'를 비롯한 총 11개 트랙이 수록되어 있으며, 국내 각종 음반 차트 2주 연속 1위, 아이튠즈 종합 앨범 차트 전 세계 22개 지역 1위, 중국 샤미뮤직 한국 음악 차트 1위 등 좋은 반응을 얻고 있다.(SBS funE 강경윤 기자)