이문세, 정규 16집 1차 공개…잔나비-김윤희와 하모니 예고

가수 이문세가 약 3년 반만의 정규 앨범을 통해 세대를 초월하는 하모니를 선사한다.이문세는 12일 10시, 공식 SNS를 통해 오는 22일 오후 6시 발매 예정인 정규 16집 앨범 '비트윈 어스(Between Us)'의 트랙리스트를 공개했다.공개된 트랙리스트에 의하면 이번 'Between Us'에는 총 10곡이 수록되며 타이틀 곡명은 아직 공개되지 않았다.특히, 수록곡 중 '길을 걷다 보면'에는 잔나비와 김윤희가 이름을 올려 눈길을 끈다. 잔나비는 작곡을 맡았고, 김윤희는 피처링에 참여했다고 전해져, 남다른 감성을 지닌 두 뮤지션과의 콜라보레이션이 어떤 시너지를 낼지 기대를 자아낸다.잔나비는 올드팝을 트렌디하게 재해석하는 빈티지팝 장르의 음악을 하는 실력파 밴드로, '뜨거운 여름밤은 가고 남은 건 볼품없지만', 'She' 등의 곡들로 많은 사랑을 받고 있다.또한, 맑고 청아한 음색을 지닌 김윤희는 2016년 SBS '판타스틱 듀오' 이문세 편에 출연해 이문세의 최종 판듀로 선정되어 주목받았으며, SBS 'K팝스타 시즌6' Top10 진출 이후 이문세 소속사인 케이문에프엔디와 계약을 맺고 데뷔 준비 중에 있다.이처럼, 이문세가 잔나비, 김윤희라는 의외의 아티스트들과 펼치는 협업이 이목을 끌며, 이들이 함께 만드는 아름다운 하모니가 올가을 세대를 초월하는 공감과 감동을 선사할 것으로 기대를 모은다.동시에, 타이틀곡을 비롯 4팀의 협업 아티스트는 아직 밝혀지지 않아 궁금증을 한층 더 끌어올리고 있다.오는 22일 발매 예정인 이문세의 정규 16집 'Between Us'는 지난 2015년 4월 발매한 15집 '뉴 디렉션(New Direction)' 이후 약 3년 반 만에 선보이는 정규 앨범이다. 이문세의 음악적 내공과 진한 감성이 고스란히 담겨 가을에 어울리는 앨범이 될 예정이다.앨범 타이틀인 'Between Us'에는 살아가다 보면 마주하게 되는 모든 사람과 사람 사이의 관계를 열린 자세와 존경하는 마음으로 대하겠다는 이문세의 마음이 담겨있다. 동시에 새로운 관계 혹은 새로운 세대를 낯설지만 존중하는 마음으로 대하는 열린 기성세대의 모습을 나타내기도 한다.앞서 이문세는 이번 앨범에서 실력 있는 후배 아티스트들과의 다양한 형태의 열린 귀와 마음으로 작업했다고 알린 바 있으며, 적극적인 협업을 통해 한층 더 풍성하고 폭넓은 음악을 선보일 계획이다.(SBS funE 강경윤 기자)