그룹 A.C.E(에이스), 미공개 신곡 13일 팬콘에서 최초 공개

그룹 A.C.E(에이스)가 지난 10일 정오 공식 SNS를 통해 팬콘 연습 영상을 공개했다.



공개된 영상에서 에이스는 안무 연습 중에도 에이스의 전매특허인 칼군무를 일부 선보이며 눈길을 끌었고 특히 영상 마지막에는 "나를 구해줘"라는 신곡의 일부 가사와 멜로디가 공개되며 팬들의 시선을 사로잡았다.



특히 에이스의 신곡은 오는 13일 서울 세종대학교 대양홀에서 오후 2시와 6시 2회에 걸쳐 진행되는 두 번째 팬콘 'A.C.E FanCon - To Be An ACE in SEOUL'을 통해서만 볼 수 있는 특별한 퍼포먼스로 에이스가 팬들을 위해 특별히 준비한 무대로 알려져 기대를 모은다.



한편 에이스는 오는 13일 서울 팬콘을 시작으로 오는 11월부터 일본, 아르헨티나, 칠레, 멕시코, 미국 등 5개국 14개 도시에서 월드투어를 진행한다.



사진 : 비트인터렉티브



(SBS funE 강경윤 기자)