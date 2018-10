[스브스타] "고마워, 사랑하는 법 알려줘서" 뉴욕 공연 소감 전한 방탄소년단

그룹 방탄소년단이 미국 뉴욕 공연을 성황리에 마친 소감을 전해 눈길을 끌고 있습니다.공연이 끝난 직후 멤버들은 공식 트위터를 통해 팬들에게 감사 인사를 전했습니다.지난 7일, 방탄소년단의 공식 트위터에는 멤버들의 뉴욕 공연에 대한 소감과 함께 사진 여러 장이 게재됐습니다.멤버 지민은 "이 말은 우리가 해주고 싶은 말일 거예요. 고마워요. 아미" 라는 글과 함께 '고마워 우리 자신을 사랑하는 방법을 알려줘서'라는 글이 적힌 종이를 머리 위로 번쩍 들고 있는 모습이 담긴 사진을 공개했습니다.또, 멤버 슈가는 "thx new york" 이라는 짧은 인사와 함께 방긋 미소 짓고 있는 셀카를 공개했고, 멤버 진도 "thank you"라는 글과 함께 훈훈한 모습이 담긴 사진을 게재했습니다.이어 멤버 제이홉 역시 "정말 고마워요. 여러분들은 나의 HOPE ♥" 이라는 짧은 글과 함께 'NEW YORK'이라는 문구가 적힌 스티커로 꾸민 사진을 공개했습니다. 또 다른 사진에는 손으로 '브이' 포즈를 취하며 카메라를 향해 미소 짓는 모습이 담겼습니다.앞서 방탄소년단은 지난 6일 미국 뉴욕 시티필드 스타디움에서 월드투어 '러브 유어셀프(LOVE YOURSELF)' 공연을 열고 경기장을 가득 메운 4만여 명의 팬들과 함께 호흡하며 즐겼습니다.한편, 방탄소년단은 오는 9일과 10일 영국 런던 오투 아레나를 시작으로 네덜란드 암스테르담, 독일 베를린, 프랑스 파리 등을 순회하며 유럽 투어를 이어갈 예정입니다.(구성= 한류경 에디터, 사진= 방탄소년단 공식 트위터)(SBS 스브스타)