한지민, 김혜수 지명에 'NO 플라스틱 챌린지' 참여→채정안 지목

배우 한지민이 김혜수에 이어 일회용 플라스틱 사용 줄이기를 위한 '개념 운동'에 나섰다.



한지민은 SBS 소셜미디어 비디오머그의 일회용 플라스틱 줄이기 캠페인 'NO 플라스틱 챌린지'에 참여했다. 이는 지난달 25일 'NO 플라스틱챌린지'에 참여했던 배우 김혜수의 지명을 수락해 두 번째 주자로 나선 것.



8일 소셜미디어 비디오머그를 통해 공개된 'NO 플라스틱 챌린지 한지민 편'에서 그는 "평소 종이 빨대를 사용하고, 외출할 때 두세 개의 텀블러에 음료를 넣어 챙겨 다닌다"며 'NO 플라스틱 챌린지' 참여에 대한 소감과 평소 환경에 대한 솔직한 심경을 털어놨다.



이어 "솔직히 환경 문제에 그렇게 신경을 많이 못 쓰고 살았다"라고 솔직히 말한 한지민은 이번 "NO 플라스틱 챌린치 참여를 계기로 많은 변화를 시도해보려고 한다"고 고백했다.



한지민은 자신을 지명한 배우 김혜수에 대해 "늘 좋은 뉴스나 정보를 보내준다. 주기적으로 만나서 긍정적 에너지를 얻고 있다"며 개인적 친분을 소개했다. 또 그는 'NO 플라스틱 챌린지'를 이어갈 다음 주자로 평소 친분이 두터운 것으로 알려진 배우 채정안을 지목해 눈길을 끌었다.



SBS 소셜미디어 비디오머그는 지난 8월부터 '플라스틱으로부터 바다를 구하라' 등 플라스틱 쓰레기 실태를 돌아보고 일회용 플라스틱 사용을 줄이는 방법을 찾는 'NO 플라스틱' 시리즈 영상을 제작하고 있으며, 배우 김혜수 편을 시작으로 'NO 플라스틱 챌린지' 캠페인을 진행 중이다.



한지민의 'NO 플라스틱 챌린지' 영상은 소셜미디어 비디오머그 홈페이지, 유튜브, 페이스북 계정을 통해 볼 수 있다.





(SBS funE 강선애 기자)