소녀시대 유리 첫 솔로 출격…파격 변신 예고

첫 솔로 앨범 ‘The First Scene’(더 퍼스트 신)을 발표하는 소녀시대 유리(SM엔터테인먼트 소속)가 신곡 ‘빠져가 (Into You)’로 다채로운 매력을 선사한다.10월 4일 공개되는 타이틀 곡 ‘빠져가 (Into You)’는 오리엔탈풍의 전통적 요소가 가미된 경쾌한 리듬과 캐치한 훅 멜로디가 인상적인 팝 댄스곡으로, 리드미컬한 퍼커션 사운드와 몽환적인 신스 사운드가 귀를 사로잡으며, 가사에는 사랑하는 사람과 함께 점점 더 깊은 사랑에 빠져들고 싶은 마음을 감각적으로 표현해, 유리의 매혹적인 감성을 만나기에 충분하다.또한 유리는 첫 솔로 앨범 발매를 기념해 오는 10월 4일 오후 8시 서울 종로구 홍지동 상명아트센터 계당홀에서 ‘YURI SHOWCASE [The First Scene]’(유리 쇼케이스 [더 퍼스트 신])을 개최, ‘빠져가 (Into You)’ 무대 최초 공개 및 첫 솔로 앨범 소개 등 다양한 이야기를 들려줄 계획이어서 뜨거운 반응을 얻을 것으로 기대된다.더불어 이번 쇼케이스는 유리의 솔로 데뷔를 축하하는 자리인 만큼 팬들을 무료 초대, 티켓 예매는 10월 1일 오후 8시 인터넷 예매 사이트 YES24를 통해 진행되며, 이날 현장은 네이버 V LIVE의 SMTOWN 채널을 통해 전 세계에 생중계되는 만큼, 글로벌 팬들의 이목이 집중될 전망이다.한편, 유리의 첫 솔로 앨범 ‘The First Scene’은 10월 4일 오후 6시 멜론, 지니, 아이튠즈, 애플뮤직, 스포티파이, 샤미뮤직 등 각종 음악 사이트를 통해 전곡 음원 공개되며, 같은 날 음반으로도 발매된다.(SBS funE 강경윤 기자)