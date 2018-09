'컴백 D-4' 아이콘, 새 미니앨범 '뉴키즈' 예약판매 시작

아이콘이 새 미니앨범 'NEW KIDS : THE FINAL'의 예약판매를 시작하며 본격적으로 컴백 모드에 돌입했다.새롭게 변신한 아이콘의 음악이 담긴 미니앨범 'NEW KIDS : THE FINAL'의 예약판매가 27일 오후 2시부터 진행된다.이번 신보 'NEW KIDS : THE FINAL'은 레드아웃과 블랙아웃 버전 총 2종이 발매되며 포토북, 셀피 포토카드, 스페셜 스티커, 접지 포스터 등 다채로운 구성으로 기대를 더한다. 또한 초도 제작 수량에 한해 포스터도 증정된다.이번 아이콘 미니앨범 'NEW KIDS : THE FINAL'은 지난해 5월 발매한 'NEW KIDS : BEGIN', 올해 1월 선보인 'RETURN', 그리고 올해 8월에 선보인 'NEW KIDS: CONTINUE' 시리즈의 완결판이다. 올해 어느 해 보다 활발한 활동을 펼친 아이콘은 이번 새 미니앨범 발매를 통해 올해 '세 번째 컴백'이라는 보기 드문 활동을 펼친다.신보에는 타이틀곡 '이별길(GOODBYE ROAD)'과 '내가 모르게(DON'T LET ME KNOW)', '좋아해요(ADORE YOU)', '꼴좋다(PERFECT)' 등 비아이가 작곡과 작사에 참여한 총 4곡이 수록됐다.타이틀곡인 '이별길'은 행복했던 꽃길 같은 시간이 지난 후 져버린 사랑 앞에 나타난 이별길에 대한 노래다. 올해 초 대중의 큰 사랑을 받은 '사랑을 했다'와 타이틀로 경쟁했던 곡으로 가을의 계절감과 잘 어울려 1년 가까이 공개 시기를 기다려온 곡이다. 비아이, 바비가 작사를 맡았으며 비아이, YG 프로듀싱팀 FUTURE BOUNCE, Bekuh BOOM이 작곡했다.아이콘의 새 앨범 음원은 오는 10월 1일 오후 6시에 공개되고, 음반은 10월 4일 YG셀렉트를 비롯한 전국 온·오프라인을 통해 만날 수 있다.(SBS funE 강경윤 기자)