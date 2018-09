방탄소년단, '봄날' 뮤직비디오 2억뷰 돌파 "벌써 10번째"

그룹 방탄소년단의 '봄날' 뮤직비디오가 2억뷰를 돌파했다. 방탄소년단의 2억뷰 돌파는 벌써 10번째다.



지난해 2월 공개된 방탄소년단의 '윙스(WINGS) 외전: 유 네버 워크 얼론(YOU NEVER WALK ALONE)'의 타이틀곡 '봄날' 뮤직비디오는 24일 오후 6시 28분경 유튜브 조회수 2억건을 넘었다.



이로써 방탄소년단은 5억뷰를 돌파한 'DNA'와 4억뷰를 돌파한 '불타오르네(FIRE)', 3억뷰를 돌파한 '쩔어', '피 땀 눈물', 'MIC Drop' 리믹스, 'FAKE LOVE', 2억뷰를 돌파한 '낫 투데이(Not Today)', 'Save ME', '상남자' 등과 함께 '봄날'이 10번째로 2억뷰를 돌파하며, 한국 가수 최다 2억뷰 돌파 뮤직비디오를 보유하게 됐다.



'봄날'은 RM과 슈가의 개인적인 경험담을 녹여낸 가사와 세대를 아우르는 대중적인 멜로디가 담긴 곡으로, 멀어진 친구와의 만남을 기다리며 희망을 잃지 않겠다는 따뜻한 메시지를 담고 있다.



특히 뮤직비디오는 한 편의 예술영화 같은 영상미와 방탄소년단 7명 멤버들의 아련한 표정 연기, 소년미가 더해져 전 세계적인 사랑을 받고 있다.



이외에도 방탄소년단은 'Danger', 'I NEED U', '호르몬 전쟁', 'IDOL' 등 총 4편의 뮤직비디오가 1억뷰를 돌파했다.



한편, 방탄소년단은 24일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔(UN)본부에서 열리는 유엔아동기금(UNICEF) 청년 어젠다 '제너레이션 언리미티드(Generation Unlimited)'에 참석할 예정이다.



(SBS funE 강선애 기자)