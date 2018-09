"이상화·곽윤기부터 문가비까지"…'정글의 법칙 in 라스트 인도양', 첫 공식포스터

SBS '정글의 법칙 in 라스트 인도양'의 첫 번째 공식 포스터가 공개됐다.



19일 공개된 포스터에는 '정글의 법칙 in 라스트 인도양'의 히든 멤버 이상화X곽윤기를 비롯해 배우 김성수, 모델 문가비, 가수 정세운, NCT 루카스, 위키미키 김도연, 작곡가 돈스파이크, 방송인 붐 등 새로운 병만족 멤버들의 모습이 담겨있다. 특히, '정글인'이 된 듯 멤버들과 자연스럽게 포즈를 취한 이상화, 곽윤기의 모습이 눈길을 끈다.



앞서 제작진은 티저 예고편을 통해 이상화와 곽윤기, 그리고 이용대의 거친 활약상을 공개하면서 '정글을 집어삼킬 그들이 온다'고 표현해 시청자들의 기대감을 자아낸 바 있다. 실제로 제작진은 "국가대표 출신 스타들이 함께 한 만큼 기존 '정글'을 훨씬 뛰어넘는 장면들이 있을 것"이라고 덧붙여 '역대급 정글'을 예고했다.



아름다운 인도양을 배경으로, '예측불허' 혹독한 생존의 끝을 보여줄 '정글의 법칙 in 라스트 인도양'은 이상화X곽윤기X이용대를 포함해 총 16명의 특급 출연진이 함께 할 예정이다. 오는 28일(금) 밤 10시에 첫 방송된다.



(SBS funE 강선애 기자)