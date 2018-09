'달팽이관 남친' 박원, 다음달 1일 새 앨범 발매

가수 박원이 다음달 1일 오후 6시 새 앨범을 발매한다.싱어송라이터 박원이 스테디셀러 'all of my life'가 수록된 b-side 앨범 '0M'(제로미터) 이후 1년 2개월만에 새 앨범을 발표할 예정이다.소속사 메이크어스엔터테인먼트는 17일 오전 공식 채널을 통해 박원의 새 앨범의 발매가 오는 10월 1일 오후 6시로 확정되었음을 알렸다.공감가는 가사와 독보적인 감성으로 리스너들의 마음을 사로잡은 박원은 'all of my life'를 비롯해 '노력', '이럴거면 헤어지지 말았어야지' 등 많은 곡들이 대중의 사랑을 받으며 실력을 입증 받은 바 있다.또한, 박원은 앨범 발매와 함께 같은날 새 앨범 발매기념 쇼케이스를 개최해 팬들과 만난다. 박원의 새 앨범 발매 기념 쇼케이스는 오늘 17일 저녁 8시에 공식 예매처 예스24티켓을 통해 티켓 오픈 공지가 안내되며, 오는 20일 오후 4시에 티켓 오픈을 한다.박원은 유재하음악경연대회에서 대상을 수상하며 2010년 그룹 원모어찬스를 결성, 본격적으로 가요계에 데뷔해 '널 생각해'로 큰 사랑을 받았으며, 이후 2015년 정규 1집 'Like A Wonder'과 2016년 정규 2집 '1/24'를 발표, 현실을 꿰뚫는 가사와 깊은 음악적 역량을 가진 솔로 가수로서 주목받으며 그 입지를 다졌다. 또한 지난해 b-side앨범 '0M' 발매 이후 'all of my life'를 비롯한 수록곡들이 스테디셀러로 사랑받고 있다.특히 박원은 솔로 데뷔 후 개최한 모든 단독 콘서트를 전석 매진시키며 신흥 공연 강자로서 자리매김하고 있다.한편, 박원은 지난 오는 10월 1일 오후 6시 새 앨범을 발매할 예정이며, 같은날 오후 8시 앨범 발매 기념 쇼케이스를 개최한다.(SBS funE 강경윤 기자)