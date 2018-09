"이 조합 설레네"…엑소 찬열-세훈 첫 듀엣곡 '위 영' 발매

엑소의 첫 듀오 조합으로 화제를 모으고 있는 찬열과 세훈의 듀엣곡 'We Young'(위 영)이 오늘(14일) 공개된다.'스테이션 영'(STATION X 0) 세 번째 곡으로 선보이는 찬열X세훈의 'We Young'은 오늘 오후 6시 멜론, 지니, 아이튠즈, 스포티파이, 애플뮤직, 샤미뮤직 등 각종 음악 사이트에서 음원 공개되며, 뮤직비디오도 유튜브 SMTOWN 및 '스테이션' 채널, 네이버TV SMTOWN 채널을 통해 동시 오픈될 예정이어서 글로벌 음악 팬들의 뜨거운 호응이 기대된다.신곡 'We Young'은 경쾌한 피아노 리프가 돋보이는 힙합 장르의 곡으로, 가사에는 모든 청춘이 있는 그대로의 자신을 사랑하고 진정으로 원하는 것을 찾길 바란다는 메시지를 담았으며, 한국어 버전과 중국어 버전을 함께 만날 수 있어 눈길을 끈다.더불어 이번 뮤직비디오는 희망적인 가사 내용과 잘 어울리는 밝고 명랑한 분위기를 담아 긍정 에너지를 느낄 수 있으며, 찬열과 세훈이 직접 출연해 다채로운 모습을 선보이는 만큼, 더욱 화제를 모을 전망이다.한편, '스테이션 영'은 SM 디지털 음원 공개 채널 '스테이션'과 SKT 컬처 브랜드 '0'(영)이 함께 진행한다.(SBS funE 강경윤 기자)